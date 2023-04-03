Собрали последние новости об убийстве военкора Владлена Татарского и теракте в кафе Санкт-Петербурга на 3 апреля 2023 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошло больше суток с момента взрыва в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Напомним, вечером в воскресенье, 2 апреля, на творческой встрече военкора Владлена Татарского сработала бомба, которую спрятали в статуэтку. Подарок журналисту принесла 26-летняя Дарья Трепова, которую ранее задерживали за незаконные акции протеста. Татарский погиб на месте, еще 32 человека получили ранения. По факту трагедии возбудили уголовное дело об убийстве, а позже - о теракте. Spb.kp.ru собрала все, что стало известно по трагедии за понедельник, 3 апреля.

Последние новости об убийстве военкора Владлена Татарского на 3 апреля 2023 года

Утро началось с новостей о задержании самой Треповой. В день трагедии ее искали по всему Петербургу. Она выбежала из кафе незадолго до взрыва. Перед этим девушка заметно волновалась, о чем редакции рассказали выжившие посетители мероприятия.

На встрече с военкором собралось под сотню человек. Пострадали 33. Фото: СОЦСЕТИ

- Как я понял, она действительно интересовалась Владленом. Они были знакомы. Татарский узнал ее, вспомнил имя, трогательными воспоминаниями поделился. Он подержал подаренный бюст в руках, с интересом рассматривал. И через пару минут презент взорвался, - вспоминает историк Евгений, получивший осколочный ранения в ногу.

Эксклюзивные кадры бюста с бомбой. Татарский рассматривает подарок за пару минут до взрыва. Фото: предоставлено "КП"

Оказалось, что наблюдения очевидцев были верными. По информации книжной лавки «Листва», организующей патриотические вечера в Москве и Петербурге, Трепова на протяжении полугода пыталась втереться к ним в доверие. Она завела псевдо-канал в «Телеграмме», где поддерживала спецоперацию, зачастила на лекции Татарского в разных городах, а также продавала Z-открытки. В общем, тщательно готовилась к преступлению, уверены в книжном.

Дарья Трепова, подозреваемая в теракте. Фото: СОЦСЕТИ

За ночь Трепова сменила несколько такси, побывала на двух съемных квартирах, состригла волосы и готовилась улететь за границу. При задержании она улыбалась, отвечая на вопросы силовиков на камеру.

- За что задержана? Я бы сказала, за пребывание на месте убийства Владлена Татарского. Принесла туда статуэтку, которая взорвалась, - ухмыльнулась Дарья.

Последние новости о теракте в кафе Санкт-Петербурга на 3 апреля 2023 года

Позже на полноценном допросе в СК она продолжала делать вид, что не знала о «начинке» бюста. Якобы ее кто-то подставил. Однако, по информации Национального антитеррористического комитета (НАК), подготовка взрыва была действительно тщательно спланирована – Трепову завербовали украинские спецслужбы. Также выяснилось, что она была сторонницей признанной иноагентом и запрещенной в России экстремистской организации ФБК.

Трепова училась на врача, но ее исключили. Последние годы она подрабатывала в магазине одежды. Фото: СОЦСЕТИ

К вечеру 3 апреля следствие все-таки переквалифицировало статью об убийстве общеопасным способом на террористический акт. Ей грозит от 15 до 20 лет лишения свободы. Пока что Трепова находится в статусе подозреваемого. Ее собираются этапировать в Москву, где изберут меру пресечения.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

Пока СК занимался расследование громкого уголовного дела, медики и чиновники Петербурга были заняты состоянием пострадавших. По информации городского комитета по здравоохранению, восемь человек получили тяжелые травмы. У остальных 14 раненых – травмы легкой или средней степени тяжести.

- Как правило, у пострадавших диагностировали от контузии до осколочных ранений по всему телу. Все будет нормально. Часть раненых уже переводят из реанимаций в обычные палаты, - успокоил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Место теракта до сих пор оцеплено. Из кафе вышибло окна. Внутри разгромлена мебель. Фото: Артем КИЛЬКИН

Возраст пострадавших разный. Самому младшему 14 лет, эта подросток-девочка. Самым старшим за 70 лет – это пенсионеры. Среди раненых есть музыкант, философ, политолог, историк, пара учителей, обычные студенты и просто поклонники полевых заметок Татарского. Некоторых больных лично навестил губернатор Александр Беглов.

- Семье Владлена Татарского мы выплатим 1 миллион рублей. Пострадавшим тоже окажем финансовую помощь. В зависимости от тяжести их состояния они получат от 250 до 500 тысяч рублей, - подчеркнул глава Северной столицы.

К слову, среди раненых есть люди из других регионов РФ, которые приехали в Петербург специально ради встречи с Татарским. Им помогли связаться с близкими. Добавим, что у некоторых присутствовавших на встрече с военкором зрителей изъяли мобильные телефоны. Силовики проверяют даже раненых на предмет причастности к организации теракта.

К месту трагедии продолжают нести свечи и цветы. Погибшего военкора посмертно наградили орденом Мужества.

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