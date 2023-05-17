Роспотребнадзор пристыдил Данилу Козловского за отсутствие флюорографии: Как в Петербурге прошел суд по делу о закрытии МДТ

Что произошло на судебном заседании о санитарных нарушениях в МДТ. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Двухчасовое театральное представление устроили представители МДТ на Рубинштейна и сотрудники Роспотребнадзора на заседании по санитарным нарушениям, найденным в учреждении. Напомним, двери театра опечатали 5 мая после внеплановой проверки эпидемиологов. И если адвокат Малого драматического театра считал все происходящее фарсом, то сотрудники Роспотребнадзора видели в процессе драму, а всех зрителей театра – потенциальными жертвами инфекций.

«А у вас у всех дома чистота на кухне?»

Надо пояснить. За пару недель до закрытия в МДТ отменили спектакли с Данилой Козловский. Несколько активистов заподозрили его в дискредитации армии РФ. В итоге известный артист взял отпуск до конца 2023 года, чтобы оградить альма-матер от неблагоприятных последствий. Но и без Козловского проблем у театра было полно. От Роспотребнадзора на суд пришел «десант» из четырех инспекторов.

5 мая двери театра опечатали. Срывать бумагу Роспотребнадзора никто не рискнул. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

- 5 мая в течение пяти часов мы фиксировали множество нарушений, - начали перечислять сотрудники ведомства. – У вас не маркирован уборочный инвентарь, нет инструкции для проведения дезинфекции, нет помещения для промывки и просушки тряпок и швабр. Из 244 сотрудников сертификаты о прививках есть только у 112 человек. У 15 уборщиков и дворника нет информации о прививке от брюшного тифа. Нет отслеживания температуры у сотрудников с сентября 2022 года. На кухне - разводы на полу, повсюду жир и мусор. Сырая еда хранится с готовой в одном помещении. А в здравпункте нет грамотной утилизации медицинских отходов.

Нарушения сыпались на растерянного адвоката одно за другим. Улыбаясь, он начал оправдываться, что фото антисанитарии из театра не подписаны и по ним не поймешь, фейк это или нет. А потом стал настаивать, что в СанПиНе нет таких жестких требований. Да и вообще театр не столовая, кладовая или больница.

Судья посчитал доводы Роспотребнадзора убедительными. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Требования по СанПиНу ужесточились с марта 2023 года, - парировал сотрудник Роспотребнадзора.

- И что? Ваша честь, ну, подумаешь, немного грязно на кухне, очистки от картошки. А у нас у всех дома, что, абсолютная чистота? - эмоционально возразил защитник МДТ. – А температуру на входе не меряют даже в Роспотребнадзоре, я вам клянусь. Да взять тот же суд! Меня пропустили в здание без проверки. Да кто вообще сейчас меряет температуру? Пандемии больше нет…

- Защитник, пожалуйста, давайте говорить по существу, - перебил адвоката судья.

И снова Козловский

В какой-то момент чересчур наивные аргументы защиты вызывали нервные смешки в зале даже у сотрудников театра. Они, конечно, поддерживали позицию адвоката, но без перегибов.

- Сереж, ты же понимаешь, что в столовой у вас реально был бардак, ну, это грубые нарушения, - обратилась к артисту МДТ его подруга.

- Давай не будем. Я тебе покажу все эти помещения, если надо, - шепотом ответил недовольный актер.

Сотрудники Роспотребнадзора не стеснялись иронизировать и пререкаться с адвокатом МДТ. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Защитнику только оставалось частично соглашаться с нарушениями. Он то и дело передавал судье на стол обновленные фотографии из разных помещений, где уже все чинно и благородно.

- Вот сначала мы проверим, действительно ли нарушения устранены. По фотографиям не понять, - заявила представителю МДТ инспектор Роспотребнадзора.

Все это время рядом с адвокатом молча сидел исполнительный директор Театра Европы Давид Вольфовский. Изредка он хватался за голову, слушая аргументы Роспотребнадзора, но в дискуссию не вступал.

- Вы даже не знаете о существующих правилах СанПиНа. Вы ставите под угрозу зрителей, когда у вас уборщица одной и той же тряпкой, вероятно, моет писсуары и протирает перила. А в зале не соблюдаются параметры климата – может копиться пыль и микробная флора. А у артистов нет даже банальной флюорографии, о которой надо отчитываться в каждом году. Вот, например, у Козловского, Раппопорт, Додина, Соллогуб…

- Теперь у всех их есть флюорография, - отреагировал адвокат.

- Кроме одного, Козловского, - заметили в Роспотребнадзоре.

- С его участием спектаклей нет, - отчеканил защитник.

Защита театра улыбалась почти на каждый аргумент Роспотребнадзора. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Судья добавил, что претензия по флюорографии в целом не была состоятельной, потому что рентген легких можно делать не реже одного раза в два года. На этом о Козловском забыли.

«И это все?»

В последнем слове адвокат еще раз сказал, что претензии к театру не обоснованы.

- Закрыть МДТ – это нонсенс. Это жесткая мера. Нарушения устранены, хоть мы с ними полностью не согласны. Ну, разве что сломанную плитку мы еще проверим, тут я затрудняюсь утверждать. В общем, ваша честь, я надеюсь, что суд ограничиться штрафом, а не приостановкой работы МДТ, - обратился к судье и залу защитник театралов.

- Позиция Роспотребнадзора проста. Комплекс нарушений необходимо устранить, потому что он создает угрозу вреда жизни и здоровья населения, - еще раз подчеркнули представители ведомства.

Судья был в совещательной комнате не больше десяти минут. Театралы скрестили пальцы и в конце концов облегченно выдохнули: МДТ назначили административный штраф в размере 15 тысяч рублей. В худшем случае театру грозило закрытие на 90 суток.

- 15 тысяч? Стоило создавать такой ажиотаж? - с иронией обсуждали штраф несколько сотрудников театра.

Обсуждать причину столь пристального внимания Роспотребнадзора никто из артистов не захотел.

- Приходите на спектакли, теперь мы открыты, с 17 мая, - позвал журналиста spb.kp.ru один из актеров. – Хотим ли поставить комедию по мотивам этого «санитарного» дела? Это точно можно, идея хорошая.

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