«Искал, как растворить тело в кислоте»: Немцу, расчленившему мать из Петербурга на глазах 5-летней дочери, грозит пожизненное заключение

Женщина пропала еще в начале 2022 года ФОТО: соцсети

В Германии уже больше года идут суды по делу об убийстве петербурженки Екатерины Бауманн. Женщина переехала из России несколько лет назад ради любви. Вышла замуж, родила красавицу-дочку, но в ночь на 5 февраля 2022 года бесследно исчезла, прихватив с собой лишь один чемодан. С самого начала поисков в этой истории казалось странным все - записи с домашних камер исчезли, телефон Екатерины тоже, сам дом был тщательно убран мужем Карлом (имя изменено, - прим. Ред.). Все встало на свои места, когда чемодан Кати нашли на берегу местной реки. В нем было ее расчлененное тело. По подозрению в убийстве тут же задержали мужа россиянки.

По подозрению в убийстве тут же задержали мужа Кати ФОТО: соцсети

О том, что предшествовало кровожадной расправе, "КП-Петербург" уже рассказывала. Мотивом убийства стало желание Екатерины сбежать от мужа-тирана, подать на развод и вместе с ребенком вернуться в Россию. Только вот на суде неожиданно прозвучала другая версия. В преступлении призналась свекровь женщины. Она же указала, где искать еще одну часть тела Кати. Там ее позже и нашли. Суду предстояло разобраться, кто же на самом деле совершил убийство, пока Карл все отрицал, а его мать брала вину на себя. И похоже, что этот процесс все же близится к концу. На последнем заседании прокурор запросил пожизненное лишение свободы для мужа Екатерины Бауманн.

- Прокурор требует пожизненного заключения без возможности выхода, он не выйдет на свободу. Прокурор считает полностью доказанным факт, что Екатерина Бауманн была убита с особой жестокостью ее мужем. Сказкам его матери никто не поверил, - передают друзья убитой.

Доказательство вины нашли в телефоне Карла. Незадолго до исчезновения супруги он изучал в Интернете, какие существуют способы убийства в ванной, как растворить тело в кислоте, сколько нужно снотворного для передозировки и, конечно, как избежать наказания за убийство. Также было установлено, что в момент убийства мать Карла не находилась в доме. Она приехала чуть позже. На фоне всего этого ее признание выглядит не так достоверно.

Екатерину кремировали в Германии и похоронили в Петербурге ФОТО: предоставлено КП-СПб

- Этот процесс, вероятно, уникален. У него есть шанс войти в немецкую судебную историю, - уверяет адвокат потерпевших Маргарет Хоффманн.

По словам прокурора, мотивом стала вероятная "неизбежная разлука" с дочерью. При этом обвинение подчеркивает, что действовал Карл не спонтанно, а со злым умыслом. Перед убийством он подмешал в глинтвейн Кати снотворное, чтобы она не смогла себя защитить. Смягчающим обстоятельством могло бы стать наличие ребенка - малышка уже год находится с опекуном и не видится с родными. Но по версии следствия в момент жестокой расправы над матерью 6-летняя девочка находилась рядом.

Мужчина боялся, что его разлучат с дочерью ФОТО: соцсети

- Прокурор на видит смягчающих обстоятельств, потому что дочь в конце концов узнает об обстоятельствах смерти матери, ей придется бороться с этим всю жизнь. Девочка также доверилась надзирателю и сообщила, что руки и голова матери были отрублены. Она заверила, что это был не сон, - дополняют друзья Кати.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Маму выбросили в мусор»: Маленькая дочь расчлененной в Германии петербурженки проговорилась няне о кровавой расправе

Шестилетняя дочь расчлененной в Германии россиянки оказалась свидетелем убийства собственной матери (подробнее)

Телефон дома, а записи с камер исчезли. Какие странности есть в деле пропавшей в Германии матери из Петербурга

Пропавшая в Германии петербурженка готовилась к разводу и не могла поделить с мужем ребенка (подробнее)

Еще одну часть тела расчлененной россиянки нашли в Германии после жуткого признания ее немецкой свекрови

Теперь родителям убитой петербурженки придется проводить эксгумацию, чтобы дозахоронить ее (подробнее)

«Это сделала я, а не мой сын»: В убийстве и расчленении россиянки в Германии призналась ее немецкая свекровь

По делу об убийстве и расчленении петербурженки в Германии могут появиться новые подозреваемые (подробнее)