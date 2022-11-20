«Маму выбросили в мусор»: Маленькая дочь расчлененной в Германии петербурженки проговорилась няне о кровавой расправе

У пары осталась маленькая дочь ФОТО: соцсети

Убийство 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн с каждым новым судебным заседанием обрастает все более жуткими подробностями. Тело женщины обнаружили на берегу реки Везер в городе Бремерхафен расчлененным и упакованным в чемодан спустя месяц поисков. По подозрению в убийстве тут же задержали ее мужа Карла (прим. Ред. - имя изменено). Но во время суда дело обрело неожиданный поворот - в убийстве красавицы призналась мать обвиняемого - уважаемый в Германии ученый. Женщина даже указала полиции, где искать еще одну часть тела Кати. След оказался верным.

Обвиняемым в убийстве стал муж Кати ФОТО: соцсети

Несмотря на это, женщину еще не арестовали, зато на последнем заседании показания дала няня 6-летней дочери Карла и Екатерины. В предполагаемый момент убийства девочка находилась в доме.

- Няня заявила, что малышка рассказала ей, что видела, как маму бросили в мусор, отрезав руки и голову. Она даже показывает это на себе. На вопрос, кто это сделал, она сказала, что папа, - сообщил источник "КП-Петербург". - Сложность для суда здесь в том, что якобы непонятно, видела это девочка, кто-то ей сказал или она нафантазировала. Но на момент убийства дочь Кати не знала немецкого, значит, не могла услышать это от воспитателей или детей в детском саду.

Девочка рассказала няне о том, что могла видеть в ту страшную ночь ФОТО: соцсети

Сейчас встал вопрос о том, на каком языке стоит допрашивать малышку. Говорить на русском опека ей запрещает, а немецким она пока владеет слабо. Тем не менее, Карл все еще находится за решеткой, его ждет еще ни одно судебное заседание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Еще одну часть тела расчлененной россиянки нашли в Германии после жуткого признания ее немецкой свекрови

Теперь родителям убитой петербурженки придется проводить эксгумацию, чтобы дозахоронить ее (подробнее)

«Девочка показала, что делали с ее мамой»: Убитую в Германии россиянку могли расчленить на глазах ее пятилетней дочери

Муж расчлененной в Германии петербурженки подражал историку Олегу Соколову (подробнее)

«Это сделала я, а не мой сын»: В убийстве и расчленении россиянки в Германии призналась ее немецкая свекровь

По делу об убийстве и расчленении петербурженки в Германии могут появиться новые подозреваемые (подробнее)