Платный въезд, велодорожки и трамвайные линии: Как будут выглядеть пять новых мостов через Неву в Петербурге

Что известно о пяти мостах, которые построят в Петербурге к 2040 году. Фото: АО Институт «Стройпроект»

Главной водной артерии Петербурга пообещали пять новых мостов. Все переправы планируется построить к 2040 году. Разбираемся, какими они должны быть.

1. Мост на Широтной магистрали

Мост в составе ШМСД будет незаметен на фоне арочного железнодорожного. Фото: АО "ЗСД"

Переправа в составе Широтной магистрали скоростного движения будет разводной. Ее построят рядом с Финляндским железнодорожным мостом, который соединяет створы Фаянсовой и Зольной улиц - Невский и Красногвардейский районы соответственно. Сейчас идет активное строительство первого этапа магистрали - от ЗСД до развязки с Витебским проспектом. Закончить его должны к 2024 году. Затем строители выйдут на второй этап, а мост через Неву станет его частью. Сколько потребуется на его проектирование и строительство, непонятно. Приблизительная точка - 2030 год. Она стоит в планах по запуску движения на всей магистрали, однако ничто не помешает сдвинуть ее на более позднюю дату. Еще один важный нюанс: проезд по мосту, как и по всей трассе, будет платным, а разводить его планируют инновационно, с интервалами для движения, то есть стоять всю ночь перед поднятыми пролетами не придется.

2. Большой Смоленский

Большой Смоленский мост уже спроектирован. Фото: КРТИ

Большой Смоленский мост уже прошел стадию проектирования. Более того, даже началась подготовка территории к строительству. Там, правда, придется сносить несколько зданий. Мост соединит одноименный проспект на левом берегу Невы с улицей Коллонтай на правом. По сути, это дублер платного моста на ШМСД, находится в паре километров южнее. По нему запустят даже трамвайное движение. Нарисуют и велодорожки. Стройка начнется уже в этом, 2023 году, а закончится примерно в 2028-м.

3. Ново-Адмиралтейский

Ново-Адмиралтейский мост соединит берега Невы в створе 16-18-й линий В.О. и Адмиралтейскую верфь. Фото: АО Институт «Стройпроект»

Эта переправа впервые возникла в умах руководства города во времена губернаторства Матвиенко. Сроки строительства все сдвигались, а проекта как не было, так и нет. Планируется, что мост соединит берега Невы в створе 16-18-й линий Васильевского острова и территорию Адмиралтейских верфей на углу набережной реки Мойки и Английского проспекта. Начало строительства - примерно в 2029-м, окончание - в 2038-м.

4. Арсенальный

Мост между Арсенальной и Воскресенской набережными в створе Арсенальной и Таврической улиц. Планируется, что у него будет ответвление на Полюстровский проспект. Этот дублер Литейного моста ляжет между Калининским и Центральным районами. Сроки строительства пока загадка. Всякий раз, когда всплывала идея его строительства, никто не решался назвать хоть какую-нибудь дату. Проекта, разумеется, тоже нет, только общее понимание, что мост будет разводным, иначе его не вписать в историческое окружение.

5. Орловский мост (он же тоннель)

Какая-то переправа между Пискаревским проспектом и Орловской улицей рядом со Смольным планируется очень давно. Еще в советское время хотели построить тоннель. Потом мост. Потом снова тоннель. Проект даже презентовали на ПМЭФ, но потом его «задвинули». В итоге власти до сих пор не решили, что там должно быть построено. Если появится богатый частный инвестор, то могут решиться и на подземные работы - они значительно дороже. Правда, и мост в столь широком месте построить будет непросто.

Компетентно

Каждый мост для Петербурга очень важен, уверен директор по решениям в области общественного транспорта SIMETRA Владимир Валдин.

- В Петербурге две проблемы - речки и железные дороги, через которые не перескочить. Поэтому появление моста в абсолютно любом месте решает проблему повышения связанности дорожной сети города. Конечно, можно дискутировать про нужность и очередность, но любой мост - это благо. Тем более построить много мостов - более реалистично, чем построить много станций метро, - заявил «Комсомолке» транспортный эксперт.

17 лет, уверен Владимир Валдин, вполне хватит для строительства всех мостов. С технической точки зрения. Свою лепту в график возведения переправ, конечно, может внести финансовая часть работ, но здесь прогнозы сделать невозможно.

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