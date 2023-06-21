Главные музы Виктора Цоя: Дарил серьги восьмикласснице, гулял по крышам с учительницей и стерпел дерзкий поступок жены

Рассказываем правду о главных музах Виктора Цоя (на фото справа - жена рокера Марьяна). Фото: архив "КП"

21 июня исполнился бы 61 год Виктору Цою. Множество мифов и легенд окружают культового музыканта, трагически погибшего в аварии в 28 лет. Но Цой не стал бы легендой без тусовок в Ленинградском рок-клубе, бесконечной любви к TheBeatles и… без своих муз. Ко дню рождения рокера spb.kp.ru вспомнила его главных возлюбленных, о которых он пел в своих известных песнях.

«Это Дженни, моя ученица-восьмиклассница»

40 лет прошло с момента выхода песни «Восьмиклассница». Ох, сколько же споров вызывала. А как иначе – ну зачем мужчине водиться с нимфеткой?

И лишь пару лет назад выяснилось, что «Восьмиклассница» основана на реальной дружбе 24-летнего на тот момент Виктора с 15-летней Дженни Яснец. Сейчас так утверждает сама женщина. В наше время Дженни знают в России как дизайнера элитных интерьеров, а тогда она была застенчивой школьницей и узнала о Цое из разговоров сверстниц о «красавчике, играющем на концертах в училище».

"Восьмиклассница" Дженни Яснец в 10, 20, 30 лет и сейчас. Фото: СОЦСЕТИ

- Нас познакомил художник Андрей Медведев, мы встретились с Витей у станции «Автово». Я была подростком. А он был таким красивым, высоким. Одетый во все черное, длинный кожаный плащ. Это выделяло его среди других парней. Андрей представил меня Цою: «Это Дженни, моя ученица. Восьмиклассница», - вспомнила Яснец в разговоре с spb.kp.ru.

Они дружили до самой смерти Цоя. Виктор приходил к ней на день рождения, когда уже был женат. Подарил девушке стеклянные серьги. Дженни не пропускала ни одного его выступления в Ленинграде, ей всегда доставались билеты в рок-клуб. Но про «Восьмиклассницу» она узнала только через 20 лет от того же учителя-художника.

Таким Цой был в школе и училище. Фото: архив "КП"

- По словам Андрея, однажды Цой принес ему диск с «Восьмиклассницей» и сказал, что эта песня про Дженни, - поделилась с spb.kp.ru муза Цоя. – Но принимать текст песни за чистую монету не надо. С меня списан поэтический образ. В кино я Витю не звала и на «тройки» не жаловалась. Но что верно подмечено, так это требование родителей быть дома ровно в десять вечера. Я часто задерживалась в мастерской допоздна, когда Витя пел. Приходилось стрелять деньги на такси у него и остальных ребят. И никакого романа у нас не было. Просто, человек произвел на меня впечатление. А я, похоже, была его музой, хотя сама об этом не знала. Я реально выглядела как ребенок. Ходила с соломенной сумкой, в крашенных сандалиях, в сарафане. Виктору это очень запомнилось.

Сейчас Дженни воспитывает двух детей и является успешным дизайнером интерьеров в элитных домах. Фото: СОЦСЕТИ

Свидания на крышах со «Звездой»

Другую особенную девушку рокер встретил в своем профтехучилище, где он учился на резчика по дереву. Именно там музыкант и стал «Звездой по имени Солнце». Цой ходил после пар к любимому учителю астрономии Галине Кононовой. Мало того, что космос сама по себе штука таинственная и привлекательная, так еще и педагог – эффектная блондинка с распущенным волосами и «серебряным голосом, как у Русалочки».

Учительница астрономии Галина Кононова наслаждалась вниманием Цоя. Фото: предоставлено "КП"

- Да, так Витя описывал меня, - смущенно рассказывала spb.kp.ru Галина Кононова. – И в училище он одевался очень строго, был прилежным парнем. Молодым, талантливым, ярким. Черные брюки, белая рубашка. Пышные черные волосы…

И ладно бы все только ограничивалось учебой. Но нет, Цой активно зазывал свою «Кассиопею» на крыши, любоваться звездами в телескоп.

- Все в научных целях, - смеется Кононова. – Не подумайте ничего плохого. Витя хоть и вел себя воодушевленно и трепетно, но строго по-джентельменски. Пожалуй, он был в меня влюблен, но платонически. Никакой пошлости. Но сдерживаться ему явно было непросто.

Учительница Цоя и сейчас выглядит эффектно. Она часто встречается с фанатами рокера и делится теплыми воспоминаниями о нем. Фото: СОЦСЕТИ

Учитель астрономии признает, что ее ученик выпустил «Звезду по имени Солнце» намного позже их встреч перед ясным ночным небом.

- Но ее наброски он сделал еще в колледже. Когда делал резной наличник в качестве дипломной работы. На ней изображено Солнце, окруженное львами. Перед тем, как начать работу, Витя спросил меня, кто я по знаку зодиака. А я как раз – лев, - довольно улыбнулась педагог.

Скромняга Виктор влюблял в себя девушек своей пышной шевелюрой. Фото: архив "КП"

Дерзкая супруга

- Железная Маргарет Тэтчер, - так музыкальный продюсер, директор клуба «Камчатка» Сергей Фирсов с улыбкой охарактеризовал в разговоре с spb.kp.ru единственную жену Виктора – Марьяну.

Всю жизнь супругу рокера называли строгой, жесткой и бескомпромиссной. А история их отношений на квартирнике будто бы создана для экранизации. Тогда импульсивная Марьяна оставила свой номер телефона застенчивому 19-летнему Цою, написав цифры помадой… ему на лице.

Единственной женой Цоя стала музыкальный продюсер Марьяна, сходу очаровавшая застенчивого парня своей дерзостью. Фото: архив "КП"

- Все напились. Начался полный бардак, - вспоминала Марьяна в своей книге. – И тут мне что-то не понравилось в словах Вити. Пишу ему свой номер на лице и приговариваю: «У-у-у, какой щенок – Витя его зовут!».

Но юноша принял правила игры и даже бровью не повел. Не умывался весь день и на утро перезвонил дерзкой девушке. С тех пор у них завязался бурный роман, который позднее перетек в брак, в котором у пары родился мальчик Саша. В фанатской среде Цоя считается, что свои песни «Когда твоя девушка больна» и «Музыка волн» он посвятил именно жене.

От Марьяны Цой у Виктора родился единственный ребенок - Саша. Он пошел по стопам отца и стал музыкантом. Фото: архив "КП"

Однако в последние годы жизни Цой все же ушел из семьи – к журналистке Наталье Разлоговой. И друзья, и поклонники музыканта до сих пор не знают причины этого поступка. Но все непременно вспоминают факт, что Виктор так и не развелся – то ли из уважения к жене, то ли ради маленького сына, которого не хотел расстраивать.

Журналистка Наталья Разлогова увела Цоя из семьи, но жениться на ней он не стал. Фото: архив "КП"

Другая версия

Василий Игнатьев, автор проекта «Цой: от поколения к поколению».

- Да кто только не называет себя музой Виктора! Есть та же Дженни Яснец с «Восьмиклассницей». Да, Дженни вроде бы реально была подругой Виктора. Хотя недавно я разговаривал с учительницей астрономии Цоя - Галиной Кононовой. И она мне поклялась, что Виктор был однолюб и в те годы не смотрел в сторону школьниц. Учительница запомнила его семьянином, потому что часто встречала его в парках с женой и маленьким сыном. Выглядело это очень мило.

А еще был случай

Друг детства Виктора, основатель групп «Буратино» и «Диктатура» Сергей Тимофеев утверждает, что тот далеко не всегда был тихим, застенчивым и скромным юношей. По крайней мере, сам Тимофеев до ссоры с Цоем не раз втягивал его в опасные гулянки.

- Витька, конечно, воспитанный был. Даже не помню, чтобы ругался матом. Курил редко. А если и пил – то сухое вино. А я напивался часто, и сильно. И Цой меня ни разу не бросал. Притащит домой, получает втык от моих родителей. Мать с отцом потом грозили мне: «Ты с Цоем не водись, он тебя плохому научит», - смеется Тимофеев. – Он даже в Москве меня не бросил. Поехали на Ваганьковское кладбище к Высоцкому, выпили там. Я, как всегда, начал буянить в пивном баре. Пришла милиция – надели на меня наручники. Цой стал заступаться, его пытались спровадить. Но он все равно за мной пошел в участок, за компанию. Ему даже обкатали пальчики в милиции (сняли отпечатки. – Прим.ред.). Да, сейчас в одном из участков где-то хранятся пальчики Цоя, а они и не подозревают об этом артефакте.

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