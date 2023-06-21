«Это не несчастный случай»: Неожиданный поворот в деле о загадочной пропаже студента в Карелии, кости которого нашли разбросанными в лесу

В Карелии похоронят пропавшего три года назад студента из Карелии, чьи останки нашли разбросанными в лесу. Фото: предоставлено "КП"

В Карелии готовятся к похоронам загадочно погибшего 17-летнего студента Игоря Гаврилова. Три года тянется расследование его таинственной пропажи. Холодной и снежной ночью 7 мая 2020 года парень вышел с вечеринки у приятелей в Костомукше и пошел переночевать к подруге. Но вскоре зачем-то свернул на заправку, а потом и вовсе ушел в совершенно другую сторону в жилой сектор, где постучался в дом к незнакомой женщине и ушел в неизвестном направлении. Больше его никто не видел.

Десятки волонтеров и полицейских проверили весь лес у жилого сектора, да и весь город в целом. Но все было безрезультатно. Через два года после пропажи Игоря, летом 2022-го, в давно прочесанных точках лесного массива стали находить его костные останки и фрагменты одежды. Отец и мачеха парня все еще настаивают на том, что его убили, ведь на смартфоне Игоря не нашли никаких отпечатков. Кроме этого в ту ночь кто-то звонил с его телефона на несколько неизвестных номеров и даже зарегистрировал почту. Однако оказалось, что родная мать студента спустя три года смирилась с его гибелью и не хочет проводить независимое расследование.

Следствие все еще в тупике

В 11 утра в четверг, 22 июня, Игоря будут отпевать в часовне православного храма в Костомукше, а потом похоронят на местном кладбище. Родители около года ждали этой возможности, но следователи не отдавали останки из-за проведения многочисленных экспертиз. Казалось, в СК вот-вот выяснят настоящую причину смерти, хоть там и придерживаются версии несчастного случая. Но, увы.

Игорь учился в колледже и мечтал купить машину. Фото: предоставлено "КП"

- Мы так и не знаем, от чего погиб наш сын, - рассказал spb.kp.ru отец студента Дмитрий Гаврилов. - Но у СК нет подтверждения, что это несчастный случай. Впрочем, нет подтверждения и убийства. В общем, ничто еще не доказано. Следствие идет. Но новостей нам не сообщают уже около года. Никаких новых зацепок нет, как и новых очевидцев пропажи Игоря.

Родители Игоря не верят, что он пошел в лес, когда сугробы были по пояс. Фото: предоставлено "КП"

По словам родителя, найти все костные останки сына так и не удалось. И никто их больше не ищет.

- Из одежды нашли только кроссовки. И все. Да, многих костей не хватает. Точно не могу сказать, сколько. Но не хватает, - вздыхает Дмитрий Гаврилов. – наконец, все экспертизы закончились, поэтому мы можем хотя бы нормально попрощаться с сыном.

Точный маршрут Игоря в ночь пропажи. 1 - квартира приятелей, где была вечеринка. 2 - заправка, куда юноша свернул. 3 - частный дом, в который он зачем-то стучался. Фото: "Яндекс.Карты"

О похоронах знает весь город

Дмитрий пытался уговорить мать сделать независимую экспертизу, ведь он все еще не доверяет следствию. Но женщину не переубедить.

- Мать Игоря не хочет давать согласия. А нужно именно одобрение двух родителей. Заставить ее я не могу. Но эксгумацию останков никто не отменял. Если появится такая возможность, мы проведем процедуру. Никто мне не сможет этого запретить. Так что надежда узнать правду – пока еще есть.

Поисковики не раз проходили по месту, где спустя два года найдут останки Игоря. Там было пусто. Фото: предоставлено "КП"

Отец таинственно погибшего студента говорит, что информацию о его похоронах знает весь город, поэтому на прощании ожидаются не только родственники. Придут ли туда приятели Игоря, с которыми он был на вечеринке в роковую ночь, - пока неизвестно

Последний раз Игоря видели на заправке, куда он зачем-то свернул. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что spb.kp.ru будет следить за развитием расследования смерти юноши.

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