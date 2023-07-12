«Мы готовим тебе большой сюрприз»: Показываем страшную переписку убийцы из Новгорода с матерью девушки, которую он задушил и затолкал в бочку для солений

Тело красавицы месяц пролежало в бочке на балконе ФОТО: соцсети

Тело 23-летней Виктории из Великого Новгорода месяц пролежало в обычной садовой бочке на балконе. Туда его с трепетом спрятал убийца: надел на задушенную девушку пакет, перемотал веревкой, уложил в бочку и засыпал несколькими пачками соды, чтобы не было запаха. Так жестоко с молодой красавицей расправился ее же возлюбленный – 23-летний Александр.

Пара встречалась около пяти лет, но у парня появилась другая. В страхе, что Вика узнает об измене, он ее задушил. Именно о таком мотиве он заявил следователям. «КП-Петербург» уже рассказывала, что предшествовало убийству. Но как парень смог месяц скрывать пропажу девушки от родных и друзей?

Со своим будущим убийцей Вика встречалась около пяти лет ФОТО: соцсети

Тело красавицы Александр спрятал только спустя трое суток. Все эти дни, по словам друзей, оно пролежало в коридоре. Только когда запах стал невыносимым, он решил «похоронить» любимую в бочке. Уже на четвертый день в эту же квартиру парень привел любовницу, а позже стал активно звать общих друзей в гости, рассказывая, что Вика его бросила. В это же время он без устали тратил сбережения убитой возлюбленной. Девушка накопила 500 тысяч рублей на путешествие, которые за месяц Александр успел спустить.

Чтобы никто не заподозрил что-то неладное, парень вошел в аккаунты убитой девушки в соцсетях, где от ее имени переписывался с матерью. Последний раз свою дочь она видела в день убийства, но даже не догадывалась, что это была последняя встреча.

- Я с ужасом думаю о том, что в тот день я видела ее в последний раз. 1 июня Викуся помогала мне с младшим сыном – мы ездили на УЗИ, я готовилась к операции. У меня еще трое деток, всегда Викусю ставлю им в пример. Это моя доченька, моя гордость. Всегда была веселой и светлой, душой любой компании. Своим упорством и трудолюбием она всегда добивалась лидерства на любом этапе обучения. Всегда училась, потом нашла работу, в которую погрузилась с головой. Она ставила высокие цели и добивалась их. Моя пчелка, - рассказала spb.kp.ru мама Вики.

Друзьям Александр рассказывал, что Вика его бросила ФОТО: соцсети

Женщина уверяет, что Сашу она тепло приняла в семью и за эти пять лет даже полюбила его как собственного ребенка.

- Много слов крутится в голове относительно него, но все они какие-то мягкие для его поступка, - признается женщина. – Я очень верила ему, а он месяц вел со мной переписку от имени Вики.

Подозрений, что на связи не любимая дочка, а ее убийца у матери даже не возникало. Видимо за годы отношений парень успел изучить стиль общения девушки с друзьями и родными. Мама Виктории предоставила spb.kp.ru небольшую часть той переписки. Это было поздравление с днем рождения 21 июня. Тогда в живых девушки не было уже больше двух недель.

От имени Вики убийца поздравил ее маму с днем рождения и пообещал сюрприз ФОТО: предоставлено spb.kp.ru

«С днем рождения! Любимая мамочка! Врач оставил меня сидеть дома еще до пятницы, сейчас разбираюсь с доступом ко всей связи. Саша работает, приходится самой. Стараюсь не теряться. Как у тебя дела? Мы с Сашей подготовили большой сюрприз тебе», - написал убийца от имени Виктории в тот день.

О каком «большом сюрпризе» идет речь, остается только догадываться. Отсутствие девушки в Сети Александр объяснил проблемами со связью, а отказы от встреч – болезнью. Многим он рассказывал про ротавирус, который подхватила любимая.

Александр уже сознался в убийстве ФОТО: соцсети

Сейчас же свою вину парень полностью признал. Он находится под арестом, дело возбуждено по статье «Убийство». Юноше грозит до 15 лет лишения свободы.

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