Военные корабли отрепетировали парад на Неве в Петербурге

Первая репетиция главного военно-морского парада прошла в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каждый год в последнее воскресенье июля отмечается День военно-морского флота. В 2023 году этот праздник выпадает на 30 июля. В этот день в Петербурге состоится главный военно-морской парад. Однако посмотреть на ход кораблей по Неве можно и раньше, во время репетиций. Первая из них прошла днем 19 июля. Чтобы военные суда могли спокойно проплывать по реке, в Петербурге развели четыре моста.

Горожане смогли увидеть корабли, которые будут участвовать в параде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Дневную репетицию Главного военно-морского парада провели в Петербурге. Под пролетами разведенных мостов прошли корабли. Полюбоваться незабываемым зрелищем можно было с набережных в центре города, - передает пресс-служба правительства Петербурга.

Сотни людей собрались на набережных и мостах, чтобы посмотреть на репетицию парада. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что репетицию дважды переносили. Первоначально ее планировали провести 19 числа, затем из-за погодных условий перенесли на 18 июля. Но после вновь вернули на 19 июля.

Военные корабли можно было увидеть 19 июля на Неве в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По традиции перед праздником проводят несколько репетиций. Вторая назначена на 23 июля. В этот день также с 11:00 разведут четыре моста - Дворцовый, Троицкий, Литейный и Благовещенский. Обратно наведут переправу в 12:15. Кроме того, с 9:00 до 14:00 будут действовать ограничения движения на некоторых улицах в центре города.