«ШМСД только навредит городу»: Эксперты назвали плюсы и минусы новых мостов через Неву

Мост в составе ШМСД появится не раньше 2027 года. Точные сроки пока не называются. А вот Большой Смоленский обещают до 2025 года. Фото: vk.com/a_beglov

Петербург в ожидании двух крупных переправ через Неву. О масштабных проектах по строительству Большого Смоленского моста и Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), тоже предполагающей создание моста, напомнил президенту Владимиру Путину губернатор Александр Беглов. Во время личной встречи градоначальник сообщил, что к строительству Большого Смоленского моста в створе проспекта-тезки и улицы Коллонтай город приступит в конце 2023 года. А вот «магистральный» мост до конца года только спроектируют – он станет близким соседом Финляндского железнодорожного моста.

Какой мост Петербургу важнее и какую реальную пользу они принесут городу? Это spb.kp.ru решили узнать у транспортный экспертов.

СТАНЕТ ЛУЧШЕ, НО НЕНАДОЛГО

Урбанист и автор телеграм-канала «Вороньи мысли» Даниил Воронин уверен, что новые переправы ненадолго разгрузят «соседей». Эффект облегчения на дорогах будет кратковременным, и через пару месяцев дорожная ситуация в разы ухудшится.

Так будет выглядеть Большой Смоленский мост. Фото: пресс-служба Смольного

- Есть понятие спровоцированного спроса. Люди видят, что город создает подходящую инфраструктуру, и понимают это как сигнал к комфортному перемещению на автомобиле. Значит, вырастет число людей, которые захотят ездить на авто, - рассуждает Воронин. – Большой Смоленский мост нужен, так как соединит две части Невского района. Там предполагается выделенная зона для трамвая – это хорошо. Но если делать преимущество общественному транспорту и велосипедам, то в час пик автомобилисты рано или поздно встанут в пробки. Победить пробки невозможно.

А вот ШМСД, считает эксперт, только навредит городу. Строительство развязок ухудшит обстановку на комфортных улицах. При этом больших плюсов проект городу не принесет, долгожданная разгрузка не случится. Разве что поездки с северных районов до ближайших районов Ленобласти станут комфортнее, и автомобилисты не пожалеют раскошелиться ради сэкономленного времени.

Строительство моста состоится на втором этапе возведения Широтной магистрали. Переправа будет шестиполосной, как и вся трасса. Фото: АО "ЗСД"

БОЛЬШОЙ СМОЛЕНСКИЙ - ПОЛЕЗНЕЕ

Транспортный эксперт и автор телеграм-канала «Петербуржец в Дептрансе» Георгий Фролов уверен, что строить два масштабных моста одновременно – неэффективно. Тем более по соседству друг от друга. Большой Смоленский может сослужить городу отличную службу, только если его тезку-проспект протянут до улицы Салова, уверен урбанист:

- Мост будет лучше работать для обеспечения локальных связей, чем ШМСД. На ШМСД придется заезжать через ограниченное число развязок, а Большой Смоленский будет частью обычной улично-дорожной сети. Кроме того, по Большому Смоленскому сможет ездить общественный транспорт, тогда как на ЗСД и ШМСД эта возможность упорно отрицается. Автодороги – дорогая инфраструктура с крайне ограниченным эффектом. Лучше тратить деньги на общественный транспорт.

На Большом Смоленском мосту выделят полосы для трамваев, обустроят велосипедные и пешеходные дорожки. Фото: пресс-служба Смольного

Эксперт считает, что ШМСД только нарастит заторы на подходах к центру, которые и так перегружены транзитными потоками с Мурманского шоссе и КАД. Хотя пробок не миновать и Большому Смоленскому: вероятнее всего, в часы пик он будет «стоять» на съезд в центр. Да и в целом ситуация с заторами не очень изменится.

- На мосту Александра Невского станет на какое-то время свободнее, но автомобили с него уйдут на другие въезды в центр: проспект Обуховской обороны, Лиговский проспект, где тоже дела обстоят не очень, - говорит урбанист.

Соперничать за трафик мосты не будут, уверен Фролов. Большой Смоленский возьмет на себя локальные поездки, ШМСД – дальние. Перекос в сторону бесплатной переправы будет незначительным.

"Магистральный" мост пристроится к Финляндскому железнодорожному и почти не будет заметен на фоне его объемных арок. Фото: АО "ЗСД"

«ОДИН СЕРЫЙ, ДРУГОЙ БЕЛЫЙ»

Сравнить будущих «коллег» по техническим характеристикам пока сложно: если Большой Смоленский вот-вот начнут строить, то реализация магистрального моста еще далека по срокам. Известно лишь то, что мост построят в ходе второго этапа, который затянется примерно до 2027 года. На данный момент работа кипит только на первом этапе, его завершат в 2024 году. Трасса на II этапе по-прежнему будет состоять из шести полос, а протяженность этого куска магистрали уложится в 14,2 км.

Из общего у мостов, разве что, разводная суть: обе переправы будут расправлять «крылья» для пропуска судов.

ТТХ Большого Смоленского моста:

Разводной, 6 полос движения.

Тип пролетов - арочный.

70 км/ч – расчетная скорость, допустимая на мосту.

ТТХ моста в составе ШМСД:

Разводной, 6 полос движения.

110 км/ч – расчетная скорость, допустимая на мосту.

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