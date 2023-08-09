«Я выпила две бутылки, но следила за ним»: Мать рассказала правду о том, как утонул ее семилетний сын в Финском заливе

Мать утонувшего семилетнего мальчика в Петербурге заявила, что его унесло ветром. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Четыре ребенка утонули в Петербурге и пригородах Северной столицы в самый жаркий день лета, 7 августа. Во всех случаях дети на время оставались без присмотра родителей. Самому младшему утонувшему – всего семь лет. Мальчик-детсадовец купался с мамой на пляже на улице Маршала Казакова на юго-западе города. Теперь на родителя завели уголовное дело по статье за оставление в опасности. Spb.kp.ru узнала версию очевидцев и самой матери о трагедии.

«Вылез из круга»

В знойный понедельник тысячи горожан оккупировали пляжи во всех уголках Петербурга. Вода была чуть ли не единственным способом охладиться. Присутствовал и ветер. Причем, сильный, о котором заранее предупреждали в МЧС.

- Ребенок находился в круге, его унесло порывом ветра. Мальчик вылез из него, чтобы доплыть до берега самостоятельно. Мать бежала за ним по воде. А люди с набережной кричали подросткам и взрослым, чтобы они помогли малышу. Но они не услышали, не поняли, - вспоминает очевидица Виктория.

Пляж был полон людей, но мальчика не успели спасти. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Слова женщины подтверждают и другие свидетели трагедии.

- Там действительно был сильный порыв ветра, меня саму чуть не сдуло, хотя я взрослый человек, - подтверждает местная жительница Ирина. – Не надо судить мать. Ее крик до сих пор стоит у меня в ушах. Никто не застрахован от такого.

К слову, буйков на этом пляже нет. По словам местных, спасатели в момент трагедии не патрулировали берег. Судя по всему, пляж дикий.

«Я следила за сыном»

Показания матери не сильно разнятся со словами очевидцев. Ее допрос оказался в распоряжении spb.kp.ru. Женщина призналась полицейским, что в тот день встретила подругу, с которой решила выпить на берегу. Взяла сына с собой, чтобы он не скучал. Надула ему «ватрушку», а сама осталась на сидеть на лежанке на песке.

После смерти ребенка мать рыдала рядом и боялась взглянуть на тело сына. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

- Я выпила две бутылки пива, но следила за сыном. Он плескался в воде. Плавать не умел, но я посчитала, что в воде не очень глубоко, и «ватрушка» удержит его. Я предупреждала сына, что не стоит заплывать слишком далеко. Но в какой-то момент начался ветер. «Ватрушку» унесло на большую глубину. Как только сына начала уносить, я кричала с берега: «Держись крепче, не отпускай «ватрушку». И побежала, чтобы спасти. Из-за воды я бежала медленно и не успела. Двое мужчин вынесли всплывшее тело сына на берег. Мы пытались оказать ему первую помощь, но не смогли, - сообщила мать полицейским.

Спустя 10 минут на пляже была бригада скорой. Но реанимировать ребенка не удалось. Про личность мальчика известно немногое – он выпустился из детского садика. Обожал играть в футбол во дворе и кататься на велосипеде. Что касается семьи, то она не состояла на учете в полиции. Петербурженка воспитывала сына без отца, жила со своей матерью. На допросе не стала скрывать, что выпивает 2-3 раза в месяц, а до беременности употребляла наркотики.

Добавим, что женщину отпустили под обязательство о явке. По статье УК РФ 125 «Оставление в опасности» ей грозит до одного года колонии. Кроме этого СК расследует дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», но в рамках него мать пока даже не подозреваемая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Даже не побежал откачивать сына»: Пьяный отец утонувшего в аквапарке под Смоленском 5-летнего мальчика привел его туда, не заплатив за вход и спасжилет

В батутном аквапарке под Смоленском, где утонул пятилетний мальчик, нелегально работали подростки (подробности)

«Ныряли, задерживая дыхание под водой»: Очевидцы рассказали, почему отец двух девочек-подростков не бросился спасать тонущих в пруду дочерей

Утонувшие в пруду в Петергофе девочки-подростки на спор задерживали дыхание в воде (подробности)