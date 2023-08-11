Комтранс о будущем платных парковок в Петербурге: Поминутную оплату введут к сентябрю, а скидок на штрафы не будет

В Петербурге не будет скидок на штрафы из-за платных парковок. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Платные парковки, пожалуй, остаются самым обсуждаемым и актуальным вопросом для автолюбителей. Власти Петербурга периодически разрабатывают нововведения, чтобы оптимизировать работу специалистов и сделать процесс удобным для водителей. На главные вопросы этой темы ответили зампред Комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков и заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» 92.0 FM.

Поминутная оплата – к осени

О том, что Смольный планирует ввести поминутную оплату парковки со второго часа, было известно почти сразу после появления платных зон. Но о сроках до этого не говорилось. По словам Дмитрия Ваньчкова, все работы практически завершены, и дело – за малым. Нужно лишь дождаться завершения подготовки документации.

- Вопрос - в нормативно-правовых актах. Как только все будет принято, введут поминутную оплату, - заявил зампред Комтранса.

В лучшем случае, поминутная оплата парковки заработает уже к концу лета, перед началом сентября.

К осени в Петербурге будет действовать поминутная оплата парковки со второго часа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На оплату – весь день

Власти города активно отрабатывают запросы жителей. В адрес специалистов поступают вопросы и просьбы об увеличении времени, которое дается на оплату парковки. Дело в том, что сейчас у водителей есть всего 15 минут. Дмитрий Ваньчков заявил, не исключено, что в скором времени оплатить парковку можно будет в течение дня.

- Такой запрос есть, но зависит от того, как быстро введут нововведения в законодательство.

Тем не менее, официально пока не сообщается, сколько конкретно времени планируют давать автолюбителям. Но речь идет не о минутах, а о часах.

Вместо скидок - камеры

Автомобилисты хорошо знакомы с информацией о скидках на штрафы ПДД. Если оплатить вовремя, то можно сохранить половину суммы. Но с парковками такого ждать не стоит. По словам Дмитрия Ваньчкова, эта идея даже не обсуждается.

- Нельзя оплатить со скидкой такой штраф, потому что эта льгота не предусмотрена.

Город тем временем уже направил все силы на то, чтобы контролировать водителей тщательнее. Вместо парконов, которые ездят по городу по определенному графику, планируют поставить камеры. Это, вероятно, упростит работу. Первой улицей с такой системой станет Рубинштейна.

Специалисты контролируют оплату парковки петербуржцами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

СКОРО

Заместитель директора Дирекции по организации дорожного движения Андрей Мацарин напомнил в эфире, что уже с 1 октября в Петербурге зона платной парковки начнет работать на Крестовском острове. Сейчас специалисты активно готовятся, устанавливают знаки и паркоматы.

КСТАТИ

Во время эфира представители Смольного обсудили и правила дорожного движения для самокатов. Петербуржцам бесконечно надоели постоянные аварии и летящие быстрее ветра любители двухколесного транспорта. Накануне разрешенную скорость самокатов сократили до 15 километров в час. Но это не все.

- За последнее время в Петербурге заблокировали семь тысяч аккаунтов нарушителей. К нарушениям относятся, например, поездки вдвоем на одном самокате, аварии, передвижение на самокатах там, где это запрещено, - заявил Ваньчков.