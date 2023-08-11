Прокуратура нашла нарушения на пляжах в Петербурге, где утонули дети

На пляжах на юго-западе Петербурга прокуратура нашла нарушения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге участились случаи гибели людей на пляжах. В связи с этим прокуратура начала проверять водные объекты. Уже появились первые результаты проверки. Так, на побережье Финского залива напротив Балтийского бульвара, где 7 августа утонул семилетний мальчик, отсутствуют запрещающие купание знаки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также нарушения нашли на пляже у Безымянного озера в Красном Селе. Там нет стоек со спасательными жилетами и сигнальных мачт. Кроме того, на озере нет специальных буйков, которые бы ограничивали зону для купания детей.

- В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурор внес представление в адрес главы Красноселького района. Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируется, - добавили в ведомстве.

Теперь на очереди Суздальские озера. Напомним, что там 7 августа также произошла трагедия – утонул 17-летний подросток. Прокуратура также осмотрит акваторию и вынесет представления, если найдет нарушения.

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