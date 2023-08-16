Лазурные автобусы МАЗ вернулись на дороги Петербурга после проверки на возгорание

На дороги Петербурга вернули 137 лазурных автобусов МАЗ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лазурные автобусы Минского автомобильного завода, курсирующие по Петербургу, то и дело попадали в сводку происшествий. Одни начинали дымиться, а другие и вовсе загорались. Из-за участившихся случаев возгорания специалисты провели проверку машин. Оказалось, что виновата во всем сама конструкция транспорта. Поэтому в начале августа в целях безопасности с маршрутной сети Северной столицы решили убрать 137 автобусов МАЗ. Две недели специалисты работали над устранением недостатков. И 16 августа отозванный транспорт снова вернулся на улицы города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс».

- «Пассажиравтотранс» возобновил эксплуатацию ранее отозванных автобусов Минского автомобильного завода. Специалисты доработали действующие системы и механизмы автобуса, чтобы исключить случаи потенциальных возгораний. По каждой машине производителем составлен акт, который гарантирует ее безопасность и дает возможность допуска к эксплуатации, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители завода каждый день будут контролировать техническое состояние лазурных автобусов, курсирующих по Петербургу. Теперь пассажиры могут не бояться, что транспорт внезапно задымится или загорится.

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