«Не знал, что это ДТП»: Стаса Барецкого лишили прав на год за сбитый на ЗСД шлагбаум

Стаса Барецкого на год лишили прав за сбитый на ЗСД шлагбаум. Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас Барецкий недавно попал в неприятную ситуацию в Петербурге. В Сети разлетелось видео, где шоумен с попутчиком обсуждает, стоит ли им платить за поезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). А потом бизнесмен сбивает шлагбаум. Такое решение Барецкого не оценили правоохранители и завели административное дело об оставлении места ДТП. В итоге его на год лишили водительского удостоверения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 9 августа в 01:30 Барецкий управлял «ВАЗ 21053» и двигался по ЗСД. При проезде пункта оплаты совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение, - отметили в пресс-службе.

Во время судебного процесса шоумен пояснил, что его машина действительно сбила шлагбаум, но он не знал, что это ДТП.

Отметим, что это не первая авария Барецкого в Петербурге. В 2018 году бизнесмен на своей черной «Приоре» влетел под трактор на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. Тогда шоумен заявил, что стал жертвой покушения из-за своих эпатажных выходок.

К слову, в последние годы Барецкий частенько паразитирует на скандалах, поднимая свои рейтинги в медиа. Как правило, он просто пускает слухи. Например, недавно шоумен заявлял о покупке замка Грязь Аллы Пугачевой за немыслимые 450 миллионов рублей. А до этого клялся, что заживо закопал певца Данко, чтобы тот избавился от суицидальных мыслей. Пару лет назад Барецкий якобы хотел устроить автопробег с гробами между двумя столицами, но ему запретили силовики. Сталкивался он и с миром криминала - его друг-блогер Малмыгин жестоко убил 18-летнюю девушку, но Стас его оправдывал и был готов нанять ему адвоката.

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