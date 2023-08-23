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Звезды23 августа 2023 10:51

«Не знал, что это ДТП»: Стаса Барецкого лишили прав на год за сбитый на ЗСД шлагбаум

Суд Петербурга на год лишил прав Стаса Барецкого за сбитый на ЗСД шлагбаум
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Стаса Барецкого на год лишили прав за сбитый на ЗСД шлагбаум.

Стаса Барецкого на год лишили прав за сбитый на ЗСД шлагбаум.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стас Барецкий недавно попал в неприятную ситуацию в Петербурге. В Сети разлетелось видео, где шоумен с попутчиком обсуждает, стоит ли им платить за поезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД). А потом бизнесмен сбивает шлагбаум. Такое решение Барецкого не оценили правоохранители и завели административное дело об оставлении места ДТП. В итоге его на год лишили водительского удостоверения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- 9 августа в 01:30 Барецкий управлял «ВАЗ 21053» и двигался по ЗСД. При проезде пункта оплаты совершил наезд на стрелу выездного шлагбаума и дальше продолжил движение, - отметили в пресс-службе.

Во время судебного процесса шоумен пояснил, что его машина действительно сбила шлагбаум, но он не знал, что это ДТП.

Отметим, что это не первая авария Барецкого в Петербурге. В 2018 году бизнесмен на своей черной «Приоре» влетел под трактор на перекрестке улицы Генерала Симоняка и проспекта Ветеранов. Тогда шоумен заявил, что стал жертвой покушения из-за своих эпатажных выходок.

К слову, в последние годы Барецкий частенько паразитирует на скандалах, поднимая свои рейтинги в медиа. Как правило, он просто пускает слухи. Например, недавно шоумен заявлял о покупке замка Грязь Аллы Пугачевой за немыслимые 450 миллионов рублей. А до этого клялся, что заживо закопал певца Данко, чтобы тот избавился от суицидальных мыслей. Пару лет назад Барецкий якобы хотел устроить автопробег с гробами между двумя столицами, но ему запретили силовики. Сталкивался он и с миром криминала - его друг-блогер Малмыгин жестоко убил 18-летнюю девушку, но Стас его оправдывал и был готов нанять ему адвоката.

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