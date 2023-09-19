Разбавленное и нежирное: 7 из 10 упаковок молока в магазинах Петербурга оказались суррогатом

7 из 10 марок молока из магазинов Петербурга признали фальсификатом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Специалисты вновь решили проверить качество молока из магазинов Петербурга. В этот раз отобрали 10 марок питьевого пастеризованного молока. Результаты оказались удручающими. Если весной нарушения нашли в 25 процентах продукции, то в этот раз требованиям ГОСТ не соответствовали уже 70 процентов. Об этом рассказали в пресс-службе петербургской общественной организации «Общественный контроль».

- Экспертиза показала, что сегодня на рынке работают изготовители, которые под видом молока реализуют как молочные напитки, так и поддельное разбавленное молоко. Семь образцов из десяти не соответствуют обязательным требованиям ГОСТ 31450-2013, - указали исследователи.

Так, молоко от марки «Моя цена» оказалось суррогатом. Этот продукт специалисты даже не могут отнести к молочным напиткам, поскольку массовая доля белка и сухого обезжиренного молочного остатка значительно меньше необходимых показателей. При этом даже массовая доля жира в 2,5 процента, указанная на упаковке, не соответствует действительности - на самом деле она составляет 1,6 процента.

Лишь три марки полностью соответствуют всем требованиям ГОСТ. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Аналогичные нарушения выявили в молоке «Мещерские Росы». Только здесь производитель занизил массовую долю жира почти в два раза. Согласно экспертизе, она составила 1,7 процента вместо заявленной 3,2 процента.

- Массовая доля жира - это тот показатель, на который потребители ориентируются при выборе молока в первую очередь. И если по факту жирность продукта меньше, чем указано на этикетке, то изготовитель вводит покупателя в заблуждение. Это информационная фальсификация, - отметила профессор Петербургского политехнического университета Петра Великого Татьяна Пилипенко.

Также ГОСТу не соответствует молоко от торговых марок «Рязанская коровка», «Здравушка» и «Бидончик». А вот продукция от «Красной цены» хоть и не является откровенным фальсификатом, но и молоком его тоже назвать нельзя. Его отнесли к категории молочных напитков. Не повезло и марке «О’КЕЙ». В нем выявили не соответствие по кислотности, что может говорить о появлении в продукте ненужных и даже вредных микроорганизмов.

Но все-таки на прилавках магазинов Северной столицы можно найти качественное молоко. Всем требованиям ГОСТ соответствуют марки «Северная долина» и «Прасковья Молочкова» жирностью 2,5 процента, а также «Ермолино» жирностью 3,2 процента.

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