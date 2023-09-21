«Уложила дочь спать и не успела распаковать вещи»: Вскрылись новые подробности убийства россиянки иранцем в Канаде

Появились новые подробности убийства 43-летней петербурженки в Канаде. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство россиянки Марины Наголия в Канаде обрастает новыми жуткими подробностями. Напомним, в конце августа в Ричмонд-Хилле нашли труп 43-летней уроженки Петербурга. Оказалось, что ее убил любовник-иранец, как только они вернулись из отпуска. В это время за стенкой спала восьмилетняя дочь Марины. Иранец в панике отдал девочку родному отцу, после чего попытался нанести себе увечья и выставить себя жертвой ситуации – якобы россиянка первой напала на него, а он самооборонялся.

С тех пор прошел почти месяц. Иранца отправили под стражу и обвинили в умышленном убийстве. Марину похоронили, на траурной церемонии были толпы людей из русскоязычной общины. А мать женщины, петербургская актриса Надежда Георгиева, вернулась из Канады и рассказала spb.kp.ru подробности общения с детективом, расследующим преступление.

- Следователь допросил меня, но подчеркнул, что не может озвучить все выясненные детали происшествия. Однако кое-что все-таки стало известно. Теперь я точно знаю, что иранец убил мою дочь 24 августа – сразу, как только они прилетели с Кубы, - вздыхает мать убитой россиянки. - Марина уложила спать дочь и даже не успела распаковать чемоданы. В них так и остались мокрые купальники и нераспакованная еда, которую они брали с собой.

Марина встречалась с иранцем несколько лет, он сдружился с ее дочерью. На фото в соцсетях они выглядели как счастливая семья. Фото: СОЦСЕТИ

Как ранее писала spb.kp.ru, после убийства иранец вел переписку от имени Марины с ее подругами и бывшим мужем-израильтянином. Он обставил все так, будто бы женщина заболела. В шестом часу ночи испуганный экс-супруг приехал за дочерью, потому что поверил в сказки иранца.

- Когда дочь Марины спросила, где ее мама, любовник ответил: «Она спит». Не пустил девочку в ее комнату, - сказала Надежда Георгиева. – Позже, когда спецслужбы приехали в дом, выяснилось, что иранец был под наркотиками. Его увезли сначала в больницу и только потом в полицейский участок.

На похоронах Марины было под сотню человек. Многие - тоже россияне. Фото: предоставлено "КП"

По словам матери Марины, иранец дважды просил суд отпустить его под залог, но тщетно. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Тем временем дочь Марины пошла в новую школу в Канаде. Она живет со своим папой и иногда боится отпускать его руку и расставаться с ним даже на пару часов. Ей сказали, что у мамы «остановилось сердечко».

- Я спокойна за внучку. Сейчас я вернулась в Петербург, - заключает Надежда Георгиева. – Взяла с собой несколько вещей Марины на память. Например, ее духи и необычную брошь. Остальное отдала нуждающимся, а драгоценности – оставила внучке.

Мать Марины взяла с собой на память ее брошь. Фото: предоставлено "КП"

Добавим, что spb.kp.ru будет следить за ходом расследования убийства россиянки.

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