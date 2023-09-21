«Бизнес-интересы властей не совпадают с нашими»: 70% баров съехали из помещений на Думской и Ломоносова

Бары на Думской и Ломоносова закрыли весной 2023 года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Улицы Думская и Ломоносова полгода пустуют после нашумевших обысков и уголовных дел. Пока власти решают, что делать с барной достопримечательностью, владельцы заведений постепенно съезжают с арендованных помещений. На данный момент там остались всего 30 процентов арендаторов. Остальные не стали дожидаться окончательного вердикта.

- Наши бизнес-интересы сильно отличаются от тех, что предлагает администрация. Видел, что в соцсетях глава Центрального района отчитывается о новых встречах с предпринимателями, но меня и моих коллег туда почему-то не звали. Видимо, к нам это не относится. Но мы будем отстаивать мнение, что хотя бы несколько культовых баров должны остаться на улицах, - рассказал spb.kp.ru владелец трехэтажного бара Lomonosov Владимир Бабиков, который уже 14 лет работает в этом бизнесе.

По словам предпринимателя, те бары, которые пока остались на известных улицах, вынужденно идут на убытки и продолжают платить аренду. Некоторые арендаторы смогли договориться с собственниками и пока заморозили платежи.

После закрытия баров на улицах решили создать культурное пространство. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Тем не менее, несмотря на закрытие увеселительных ночных заведений, Смольный вероятно не против появления ресторанов, которые будут принимать гостей днем.

- На Ломоносова в одном из помещений, где раньше был Soul Kitchen Bar, сейчас внезапно начался ремонт. Как туда допустили рабочих, если идет следствие? Непонятно. По слухам, там готовится открытие четырехэтажного ресторана.

Напомним, обыски в барах прошли в марте этого года из-за уголовного дела после информации о том, что в заведениях алкоголь продают даже несовершеннолетним. С тех пор помещения пустуют. Смольный хотел разработать целую концепцию преображения Думской и Ломоносова: организовать там детский парк, каток и гольф. Власти пока не отказались от этой идеи. Но заведения общепита и развлекательные места там все-таки хотят оставить.

- Откроют порядка 10 баров. У них есть все для открытия. Но сколько из них смогут открыться, зависит не только от результатов проверки, но и от экономических показателей. Не все могут платить аренду в простое, - заявил ранее руководитель ассоциации баров Петербурга Михаил Шендрик.

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