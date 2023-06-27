На Думской могут оставить девять баров после преображения улицы в культурное пространство

На Думской может остаться лишь девять баров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Около трех месяцев прошло с закрытия главных злачных улиц Петербурга – Думской и Ломоносова. Порядка 20 баров опечатали из-за уголовного дела о спаивании подростков. Весной в одном из кабаков нашли пьяного старшеклассника, который смог купить алкоголь на концерте с возрастным ограничением 16+. В начале лета владельцы баров встретились с чиновниками. Как стало известно spb.kp.ru, в ближайшее время состоится новая встреча.

- На днях должно состоятся второе собрание с представителями города. Там все решится. Риторика меняется, это заметно, - рассказал руководитель одного из баров на условиях анонимности.

Но уже сейчас понятно, что не все бары смогут открыться вновь. Оставить могут лишь семь-девять из них. Среди таких питейных заведений пока значатся «Руки вверх», «Эль чапо», «Космобар», «Небар», «Аптека бар», «Ломоносов», «Устрица» и «Эскобар». В остальных же планируют открыть кофейни или обустроить культурные пространства.

Напомним, что во время прошлой встречи владельцев баров с чиновниками, обсуждалась концепция полного преображения улиц. Тогда предлагали обустроить там мини-парк, фуд-молл, сделать арт-галереи и площадки для гольфа и спорта.

СКАЗАНО!

Руководитель ассоциации баров Петербурга Михаил ШЕНДРИК

- Конечное число зависит от итогов проверки Следственного комитета, мы на нее никак повлиять не можем. Но, предварительно, мы понимаем, что согласны с новой конвенцией, готовы работать сообща, соблюдая интересы соседей и местных жителей.

Откроют порядка 10 баров. У них есть все для открытия. Но сколько из них смогут открыться, зависит не только от результатов проверки, но и от экономических показателей. Не все могут платить аренду в простое.

В рамках ассоциации мы решили, что это могут быть только заведения, работающие в белую, со всеми разрешениями и лицензиями, которые готовы существенно менять подход и работать в рамках концепции предложенной городом.

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