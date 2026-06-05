Мария Захарова прокатилась на русской тройке на ПМЭФ-2026. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ПМЭФ-2026 – это не только сотни дискуссий и рабочих встреч, где подписывают соглашения на много миллиардов рублей. Это еще и десятки интересных стендов с региональным колоритом. А за корпусами «Экспофорума» еще интереснее – кафешки и… русская тройка XIX века. На одной из таких прокатилась лично Мария Захарова, передает корреспондент «КП-Петербург». Официального представителя МИД России пригласил на пятиминутную прогулку президент Всероссийской федерации русской тройки, известный телеведущий и журналист Дмитрий Киселев.

Всего на ПМЭФ «работают» два экипажа лошадок. Пролетка (повозка) – оригинальная, со времен Пушкина и Лермонтова.

Мария Захарова прокатилась на русской тройке

- Мамочки! – воскликнула Мария Захарова, когда подошла к белоснежным лошадкам и погладила каждую. – Молодец, какая хорошая! Мурка, да? Вообще невозможно, какая красота!

После короткой поездки с Киселевым Захарова, вдохновившись новым видом спорта, порассуждала, почему сейчас лучшее время для того, чтобы бизнесу вкладываться во все российское.

- Мне кажется, пора уже поверить в собственные силы. Это не значит, что мы от кого-то закрываемся или кого-то куда-то не пускаем. У нас все время есть какой-то внутренний позыв на кого-то смотреть, с кем-то соревноваться, оценят нас или не оценят. Надо поверить в собственные силы, ресурсов у нас огромное количество во всех смыслах слова. Главный ресурс – человек, культура, история, природные ресурсы. Все уже у нас есть. Главное только перестать оглядываться и думать, как мы будем выглядеть. Выглядеть мы будем так, как мы будем работать!

Ранее на ПМЭФ-2026 Мария Захарова рассказала, какие у нее в семье есть семейные традиции.

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