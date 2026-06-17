Басманный суд отправил предпринимателя Трабера в СИЗО на два месяца

Предприниматель Табер пробудет в СИЗО до 17 августа. Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

Громкое задержание Ильи Трабера, о котором шептались в кулуарах, подтвердилось официально. Басманный суд Москвы арестовал 75-летнего бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, ему предъявлено обвинение в убийстве депутата Александра Петрова, совершенном группой лиц, и незаконном обороте оружия. Вместе с ним под стражу отправили и второго фигуранта – Алисултана Надирбегова. Предположительно, его следствие видит исполнителем преступления.

– Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, – уточнили в пресс-службе Мосгорсуда.

Напомним, бизнесмена задержали 17 июня в Петербурге и отправили в Москву на допрос. Вместе с ним поехал и его деловой партнер Владимир Даниленко, его статус не сообщается.

«КП-Петербург» также расспросил вдову о Александра Петрова о случившемся. Она призналась, что знает о задержании, но следователи информацию не дают.

Что известно о бизнесе Трабера

По данным «КП-Петербург» Илья Трабер владеет портовым бизнесом, однако почти все фирмы терпели убытки в прошлом году. Хотя в одном из интервью он рассказывал, что заработал 500 миллионов долларов, и показывал журналистам чашку императора Александра II, подаренную ему на 70-летие. Однако его компании в последние годы показывали многомиллионные убытки.

Напомним, Александра Петрова застрелил снайпер в октябре 2020 года, когда депутат выходил из бани на своем участке в Выборге. Киллер скрылся, не оставив следов. Дело расследует центральный аппарат СКР.

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