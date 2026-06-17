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17 июня 2026 11:53

На словах 500 млн долларов, в отчетах – убытки: Чем богат Илья Трабер, задержанный по делу об убийстве отца гонщика «Формулы 1» Петрова

Бизнес задержанного Ильи Трабера показал миллионные убытки
Александр ДЫБИН
Фирмы задержанного Ильи Трабера показали огромные убытки.

Фирмы задержанного Ильи Трабера показали огромные убытки.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Компании, связанные с предпринимателем Ильей Трабером, задержанным утром 17 июня по делу об убийстве «хозяина Выборга» Александра Петрова, в последние годы не показывали выдающихся финансовых результатов. Это следует из данных сервиса Rusprofile, изученных «КП-Петербург». В настоящий момент Трабер является учредителем или совладельцем ряда юрлиц. При этом бухгалтерские отчеты компаний выглядят скромно.

Так, «Приморский УПК», который управляет портовой инфраструктурой в городе Приморск в Ленобласти, в прошлом году показал 70 млн рублей убытков. Траберу там принадлежит доля в 30%, при этом указано, что она находится под обременением.

Компания «Рэст» занимается управлением недвижимостью, она показала в прошлом году убыток 235 тысяч рублей.

Фирма «Экологический Флот» при выручке в 1,1 млрд также принесла владельцам убытки в 45 млн рублей. Кроме того на фирме числятся десятки исполнительных производств, связанных со штрафами, которые выписал Комитет по транспорту Петербурга.

ООО «Сатур» (управление недвижимостью) также показало убыток в 585 тысяч рублей. ООО «Интеллектуальные Системы» (производство сантехнических и электромонтажных работ) – убыток 82 тысячи, «Приморск Инвест» (вспомогательная деятельность в области финансовых услуг) - убыток 24 тысячи. Кроме того, в минус ушла фирма по разработке компьютерных программ «Бюро Цифровых Проектов» - убыток 36 млн и «Приморский Универсальный Терминал» - убыток 46 млн рублей.

Бизнесмену 75 лет. Фото: скриншот интервью с Трабером на fontanka.ru

Бизнесмену 75 лет. Фото: скриншот интервью с Трабером на fontanka.ru

Единственное юрлицо с прибылью – юридическая фирма «Пки СПБ», сработавшая в плюс на... 250 тысяч рублей.

Интересно, что за последние несколько лет Трабер избавился от нескольких бизнес проектов. Самый заметный из них - автоцентр «Аксель-Моторс Север», который в 2025 году уже без Трабера имел оборот в 7,9 млрд рублей. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Трабер имел бизнес интересы в Усть-Луге, где строится огромный портовый хаб. Так, несколько месяцев Трабер был учредителем компании «Балтийский Метанол», которая владеет портовой инфраструктурой. Но и это не все: Трабер имел интересы в компании «ЛОЭСК», являющейся поставщиком электричества в Ленобласти.

Отметим, в 2022 году бизнесмен рассказывал в «Фонтанке» интервью, что годом ранее заработал 500 миллионов долларов и даже показывал журналистам чашку императора Александра II, которую ему подарили на 70-летие. При этом коммерсант отмечал, что не стремится оказаться в списке «Форбс».

Добавим, что Илью Трабера задержали в Петербурге и повезут в Москву на допрос. Претензия силовиков касается уголовного дела о заказном убийстве предпринимателя и депутата из Выборга Александра Петрова, отца гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Вместе с Трабером в столицу поехал и его деловой партнер Владимир Даниленко.

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