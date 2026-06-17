На словах 500 млн долларов, в отчетах – убытки: Чем богат Илья Трабер, задержанный по делу об убийстве отца гонщика «Формулы 1» Петрова

Фирмы задержанного Ильи Трабера показали огромные убытки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Компании, связанные с предпринимателем Ильей Трабером, задержанным утром 17 июня по делу об убийстве «хозяина Выборга» Александра Петрова, в последние годы не показывали выдающихся финансовых результатов. Это следует из данных сервиса Rusprofile, изученных «КП-Петербург». В настоящий момент Трабер является учредителем или совладельцем ряда юрлиц. При этом бухгалтерские отчеты компаний выглядят скромно.

Так, «Приморский УПК», который управляет портовой инфраструктурой в городе Приморск в Ленобласти, в прошлом году показал 70 млн рублей убытков. Траберу там принадлежит доля в 30%, при этом указано, что она находится под обременением.

Компания «Рэст» занимается управлением недвижимостью, она показала в прошлом году убыток 235 тысяч рублей.

Фирма «Экологический Флот» при выручке в 1,1 млрд также принесла владельцам убытки в 45 млн рублей. Кроме того на фирме числятся десятки исполнительных производств, связанных со штрафами, которые выписал Комитет по транспорту Петербурга.

ООО «Сатур» (управление недвижимостью) также показало убыток в 585 тысяч рублей. ООО «Интеллектуальные Системы» (производство сантехнических и электромонтажных работ) – убыток 82 тысячи, «Приморск Инвест» (вспомогательная деятельность в области финансовых услуг) - убыток 24 тысячи. Кроме того, в минус ушла фирма по разработке компьютерных программ «Бюро Цифровых Проектов» - убыток 36 млн и «Приморский Универсальный Терминал» - убыток 46 млн рублей.

Бизнесмену 75 лет. Фото: скриншот интервью с Трабером на fontanka.ru

Единственное юрлицо с прибылью – юридическая фирма «Пки СПБ», сработавшая в плюс на... 250 тысяч рублей.

Интересно, что за последние несколько лет Трабер избавился от нескольких бизнес проектов. Самый заметный из них - автоцентр «Аксель-Моторс Север», который в 2025 году уже без Трабера имел оборот в 7,9 млрд рублей. Кроме того, в СМИ сообщалось, что Трабер имел бизнес интересы в Усть-Луге, где строится огромный портовый хаб. Так, несколько месяцев Трабер был учредителем компании «Балтийский Метанол», которая владеет портовой инфраструктурой. Но и это не все: Трабер имел интересы в компании «ЛОЭСК», являющейся поставщиком электричества в Ленобласти.

Отметим, в 2022 году бизнесмен рассказывал в «Фонтанке» интервью, что годом ранее заработал 500 миллионов долларов и даже показывал журналистам чашку императора Александра II, которую ему подарили на 70-летие. При этом коммерсант отмечал, что не стремится оказаться в списке «Форбс».

Добавим, что Илью Трабера задержали в Петербурге и повезут в Москву на допрос. Претензия силовиков касается уголовного дела о заказном убийстве предпринимателя и депутата из Выборга Александра Петрова, отца гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова. Вместе с Трабером в столицу поехал и его деловой партнер Владимир Даниленко.

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