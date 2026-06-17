Вдова убитого депутата и «хозяина Выборга» Александра Петрова отреагировала на задержание бизнесмена Ильи Трабера

Вдова Александра Петрова рассказала, что знает о задержании Ильи Трабера. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Как гром среди ясного неба прозвучала в Петербурге новость о задержании влиятельного бизнесмена-миллиардера Ильи Трабера. К 75-летнему коммерсанту и его партнеру Владимиру Даниленко пришли сотрудники ФСБ, по местам их жительства и работы провели обыски. Предполагается, что их обоих отвезут в Москву на допрос и суд. И претензии силовиков в Траберу и его приятелю нешуточные: по информации «Фонтанки», их проверяют по громкому делу об убийстве не менее влиятельного предпринимателя и депутата Александра Петрова, которого в кулуарах называли «хозяином Выборга».

Пока официальной информации о задержании бизнесменов нет, «КП-Петербург» дозвонилась до вдовы Александра Петрова.

- Я слышала об этом (о задержании Ильи Трабера. – Прим.ред.), читала в новостях. Но поймите, следователи мне ничего не говорили об этом. Так что я не комментирую, - заявила вдова выборгского депутата.

Не смог оперативно прокомментировать громкие новости и сын Александра Петрова, бывший гонщик «Формулы 1» Виталий Петров. Он пообещал перезвонить корреспонденту «Комсомолки».

Напомним, Александра Петрова убил профессиональный снайпер в октябре 2020 года, когда депутат выходил из бани на своем огромном и надежно защищенном (с высокими заборами и охраной) коттеджном участке. Киллер подстерег его с другого берега реки и после убийства скрылся, не оставив следов. Зацепок не нашли, либо о них не сообщали. Дело расследует центральный аппарат СКР.

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