Илья Трабер задержан в Санкт-Петербурге 17 июня 2026 года. Фото: "КП" Архив.

Что известно о задержании Ильи Трабера в Санкт-Петербурге

Коммерсант Илья Трабер задержан в Петербурге. Как стало известно изданиям «Фонтанка» и 78.ru, в офисах бизнесмена прошли обыски. Известно, что дело расследуют сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Суть претензий силовиков к Траберу пока не называется.

Предварительно, вместе с коммерсантом задержали его давнего бизнес-партнера Владимира Даниленко. Самого Трабера будут допрашивать в Москве, так как уголовное дело возбуждено центральным аппаратом СК России. Вскоре его увезут в столицу.

Чем известен Илья Трабер: биография бизнесмена

Илья Трабер – известная в Северной столице личность. Коммерсанту 75 лет. Он один из самых влиятельных и авторитетных бизнесменов, сделавший свое состояние в 90-х. постоянный участник рейтинга миллиардеров. В 90-х занимался антикварным бизнесом и реставрацией исторических ценностей. Потом переключился на нефтяной и портовый бизнес. Имел интересы в порту Петербурга, Пулково, Выборге. Владел электробытовой компанией. В последние годы было известно только об одном крупном проекте, который продвигал Илья Трабер – это Приморский универсально-перегрузочный комплекс. Портовый объект строился в районе городка Приморск, здесь планировались к перевалке различные грузы от угля и удобрений до зерна и контейнеров.

По данным сервиса Rusprofile, Трабер владеет девятью компаниями, кроме Приморского УПК, фирмы коммерсанта занимаются управлением недвижимостью, оказывают сервисные услуги в нефтяной и транспортной сфере, а также разрабатывают программное обеспечение.

Что касается бизнес-партнера Трабера Владимира Даниленко, то он является соучредителем в ряде структур, принадлежащих коллеге. Также самостоятельно владеет фирмами по аренде и обслуживанию судов и юридической компанией.

Причина задержания Ильи Трабера: при чем тут убийство депутата Петрова

По данным «Фонтанки», задержание Трабера и его делового партнера произошло в рамках расследования громкого уголовного дела об убийстве депутата Александра Петрова в Выборге в октябре 2020 года. Тогда в отца гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова выстрелили снайпер. В момент гибели депутат выходил из бани в своем сверхзащищенном коттедже в селе Великое. Киллер тогда скрылся, публично не объявлялось, были найдены ли какие-то зацепки по делу.

Местные депутаты в интервью «КП-Петербург» предположили, что киллер был не из местных, а врагов у Петрова могло быть достаточно, учитывая его сферу влияния в Выборге – его даже называли хозяином города.

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