Профессиональный боксер оказался обвиняемым в убийстве депутата Александра Петрова. Фото: vk.com/tolyattiboxing

Спустя шесть лет после громкого убийства «хозяина Выборга», влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова (отца гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова) задержаны и отправлены в СИЗО предполагаемые заказчик и исполнитель преступления. По версии следствия, организатор – Илья Трабер, непубличный, но известный в Петербурге 75-летний коммерсант, ранее владевший морским портом. Фигура предполагаемого, по данным СК, киллера, не менее интересная – это 48-летний профессиональный боксер Алисултан Надирбегов.

Басманном суде Москвы отправил спортсмена под стражу на два месяца. - Надирбегов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой), - рассказали в суде.

За весь этот «пакет» обвинений Надирбегову может грозить пожизненное лишение свободы. Не сообщается, признал ли он вину, однако во время суда боксер вел себя уверенно «в клетке», и даже показал пресс-службе жест – указательный палец правой руки, поднятый вверх.

Трабер и Надирбегов в суде в Москве. Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Биография Алисултана Надирбегова: топ-10 лучших боксеров мира

Надирбегов родился в Дагестане, но профессиональным боксом начал заниматься в самарском Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 кг. В 12-раундовом бою он победил боксера из Узбекистана. Тогда попал на 10-е место рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).

- Я готов боксировать всегда, тем более, если есть достойные соперники, - говорил после этого боя Надирбегов. – Для меня нет разницы, день или ночь, могу боксировать в любое время, без разминки, бинтов и перчаток. Я рожден для бокса!

В Сети сохранились несколько интервью тольяттинских СМИ, где упоминается, как он жил в нулевые. Он из многодетной семьи. Почти все мальчики, братья, племянники – тоже занимались боксом. Даже трехлетняя дочка Алисултана, писали журналисты, любила надевать перчатки и зазывала отца: «Пора боксировать, папа!».

Надирбегов на тренировке в родном клубе в 2022 году. Фото: vk.com/tolyattiboxing

Надирбегов удостаивался похвалы в СМИ и от имама тольяттинской мечети. По его словам, родители правильно воспитали сына.

- Отец и мать заложили в нем нужные жизненные приоритеты. Я помню то время, когда он жил в нужде, ночевал в спортзале, но не сломался, выстоял. Стал состоятельным человеком, кумиром сотен людей, и снова устоял, не возгордился! – говорил имам Шамиль журналисту Игорю Агишеву.

Переезд в Москву и первые проблемы с законом

После успеха в Самарской области Алисултан переехал в столицу и занялся бизнесом. Но имя боксера попадало и в криминальную хронику. В 2019 году в результате нападения на улице погиб племянник Надирбегова – Шамиль Хабитов, приехавший в Тольятти заниматься боксом. 19-летний спортсмен скончался от тяжелых травм.

А еще раньше, в 2016 году, Надирбегов получил судимость. Его обвиняли в вымогательстве. Как считали в следствии, вместе с группой мужчин боксер ворвался на территорию деревоперерабатывающего предприятия. Началась драка, один человек погиб. Причиной разборок стал конфликт между владельцами завода и коммерсантами из Дагестана. На суде боксер заявил, что просто помогал землякам решить проблемы. В результате суд смягчил статью с «вымогательства» до «самоуправство». Надирбегов получил 2 года лишения свободны – условно.

После этого имя боксера почти не светилось в публичном пространстве. Изредка он навещал родной спортклуб в Тольятти. Летом 2021 года он подарил альма-матер свой чемпионский пояс. Произнес тогда: «Я вырос в этом клубе, пояс должен храниться здесь». Спустя год боксерский клуб публиковал видео, как Алисултан зашел в ним в гости и показал мастер-класс, работал на лапах. Отмечалось, что удар у него остался такой же крепкий, как кувалда.

Киллер стрелял в Петрова с другого берега реки. Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Знал все пути передвижения жертвы»

В воздухе остается висеть вопрос, где Надирбегов, если он действительно виновен, смог получить практику по стрельбе из снайперской винтовки. Опрошенные редакцией родственники и знакомые, разумеется, не откровенничают.

Ранее эксперты, с которыми общалась «КП-Петербург», подчеркивали, что депутата Петрова застрелил профессионал, который обращается с оружием на ты не первый год. Убийца прошел через труднопроходимое болото, чтобы выйти к берегу реки, откуда открывался единственный вид на коттеджный участок депутата. Территория особо охраняемая: по периметру охрана, камеры, вокруг забор. Тем не менее, киллеру удалось занять позицию и долго выжидать жертву. Депутат был епутат был убит прицельным выстрелом в грудь снайперской винтовкой калибра 7,62 – это высокоточное оружие. Предположительно, единственно выпущенная пуля попала прямо в сердце. Без шансов на то, чтобы выжить.

- Явно операция прорабатывалась неделю – это минимум! Человек знал все пути передвижения жертвы, ее распорядок, привычки. Знал, что Петров приедет в баню и выйдет на берег. Подготовил себе лежанку, проход к месту стрельбы, пути отступления. Он знал все назубок, возможно, действовал не один. Так нахрапом такое не провернуть.

Петрова убили сразу после того, как он вышел из бани на своем охраняемом участке. Фото: Иван МАСЛОВ / Совет депутатов Выборга

А в это время

СК проверяет причастность Ильи Трабера не только к организации убийства Александра Петрова, но и к финансовым махинациям и отмыванию доходов. В суде бизнесмен вел себя достаточно растерянно, видимо, предполагая, что это конец его карьеры и жизни в целом. В СМИ расходится версия, что Петров мог дать показания против Трабера по поводу подноготной его бизнеса, поэтому его и решили пристрелить.

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