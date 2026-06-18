Спустя шесть лет после громкого убийства «хозяина Выборга», влиятельного бизнесмена и депутата Александра Петрова (отца гонщика «Формулы 1» Виталия Петрова) задержаны и отправлены в СИЗО предполагаемые заказчик и исполнитель преступления. По версии следствия, организатор – Илья Трабер, непубличный, но известный в Петербурге 75-летний коммерсант, ранее владевший морским портом. Фигура предполагаемого, по данным СК, киллера, не менее интересная – это 48-летний профессиональный боксер Алисултан Надирбегов.
Басманном суде Москвы отправил спортсмена под стражу на два месяца. - Надирбегов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "ж", "з" ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений) и ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой), - рассказали в суде.
За весь этот «пакет» обвинений Надирбегову может грозить пожизненное лишение свободы. Не сообщается, признал ли он вину, однако во время суда боксер вел себя уверенно «в клетке», и даже показал пресс-службе жест – указательный палец правой руки, поднятый вверх.
Надирбегов родился в Дагестане, но профессиональным боксом начал заниматься в самарском Тольятти. Дважды чемпион России по боксу. На профессиональном ринге его высшим достижением стал пояс интерконтинентального чемпиона WBO Asia-Pacific в весовой категории до 69,6 кг. В 12-раундовом бою он победил боксера из Узбекистана. Тогда попал на 10-е место рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO).
- Я готов боксировать всегда, тем более, если есть достойные соперники, - говорил после этого боя Надирбегов. – Для меня нет разницы, день или ночь, могу боксировать в любое время, без разминки, бинтов и перчаток. Я рожден для бокса!
В Сети сохранились несколько интервью тольяттинских СМИ, где упоминается, как он жил в нулевые. Он из многодетной семьи. Почти все мальчики, братья, племянники – тоже занимались боксом. Даже трехлетняя дочка Алисултана, писали журналисты, любила надевать перчатки и зазывала отца: «Пора боксировать, папа!».
Надирбегов удостаивался похвалы в СМИ и от имама тольяттинской мечети. По его словам, родители правильно воспитали сына.
- Отец и мать заложили в нем нужные жизненные приоритеты. Я помню то время, когда он жил в нужде, ночевал в спортзале, но не сломался, выстоял. Стал состоятельным человеком, кумиром сотен людей, и снова устоял, не возгордился! – говорил имам Шамиль журналисту Игорю Агишеву.
После успеха в Самарской области Алисултан переехал в столицу и занялся бизнесом. Но имя боксера попадало и в криминальную хронику. В 2019 году в результате нападения на улице погиб племянник Надирбегова – Шамиль Хабитов, приехавший в Тольятти заниматься боксом. 19-летний спортсмен скончался от тяжелых травм.
А еще раньше, в 2016 году, Надирбегов получил судимость. Его обвиняли в вымогательстве. Как считали в следствии, вместе с группой мужчин боксер ворвался на территорию деревоперерабатывающего предприятия. Началась драка, один человек погиб. Причиной разборок стал конфликт между владельцами завода и коммерсантами из Дагестана. На суде боксер заявил, что просто помогал землякам решить проблемы. В результате суд смягчил статью с «вымогательства» до «самоуправство». Надирбегов получил 2 года лишения свободны – условно.
После этого имя боксера почти не светилось в публичном пространстве. Изредка он навещал родной спортклуб в Тольятти. Летом 2021 года он подарил альма-матер свой чемпионский пояс. Произнес тогда: «Я вырос в этом клубе, пояс должен храниться здесь». Спустя год боксерский клуб публиковал видео, как Алисултан зашел в ним в гости и показал мастер-класс, работал на лапах. Отмечалось, что удар у него остался такой же крепкий, как кувалда.
Фото: Ольга МАКОВЕЦКАЯ. Перейти в Фотобанк КП
В воздухе остается висеть вопрос, где Надирбегов, если он действительно виновен, смог получить практику по стрельбе из снайперской винтовки. Опрошенные редакцией родственники и знакомые, разумеется, не откровенничают.
Ранее эксперты, с которыми общалась «КП-Петербург», подчеркивали, что депутата Петрова застрелил профессионал, который обращается с оружием на ты не первый год. Убийца прошел через труднопроходимое болото, чтобы выйти к берегу реки, откуда открывался единственный вид на коттеджный участок депутата. Территория особо охраняемая: по периметру охрана, камеры, вокруг забор. Тем не менее, киллеру удалось занять позицию и долго выжидать жертву. Депутат был епутат был убит прицельным выстрелом в грудь снайперской винтовкой калибра 7,62 – это высокоточное оружие. Предположительно, единственно выпущенная пуля попала прямо в сердце. Без шансов на то, чтобы выжить.
- Явно операция прорабатывалась неделю – это минимум! Человек знал все пути передвижения жертвы, ее распорядок, привычки. Знал, что Петров приедет в баню и выйдет на берег. Подготовил себе лежанку, проход к месту стрельбы, пути отступления. Он знал все назубок, возможно, действовал не один. Так нахрапом такое не провернуть.
СК проверяет причастность Ильи Трабера не только к организации убийства Александра Петрова, но и к финансовым махинациям и отмыванию доходов. В суде бизнесмен вел себя достаточно растерянно, видимо, предполагая, что это конец его карьеры и жизни в целом. В СМИ расходится версия, что Петров мог дать показания против Трабера по поводу подноготной его бизнеса, поэтому его и решили пристрелить.
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