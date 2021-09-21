«Великий человек!»: Экс-гонщик «Формулы-1» Виталий Петров опубликовал трогательное обращение к отцу-депутату, застреленному в Выборге

Виталий Петров вновь обратился к покойному отцу-депутату, застреленному в Выборге. Фото: instagram.com/vitalypetrov

Бывший гонщик «Формулы-1» Виталий Петров написал трогательное обращение в своем Instagram, адресованное отцу-депутату, застреленному в Выборге. Напомним, влиятельного бизнесмена Ленобласти убили 24 октября 2020 года. Киллер подкараулил Александра Петрова на его огромном участке в поселке Великое, когда тот выходил из бани. Роковой выстрел был сделан, предположительно, с другого берега озера. Убийцу и заказчика преступления до сих пор ищут, уголовное дело передали в центральный аппарат СК РФ. Родные же разводят руками и не знают, кто мог расправиться с Петровым.

Спустя почти год после трагедии сын Виталий вновь обратился к покойному отцу. Короткое письмо подписано не только именем известного спортсмена, но и всех членов семьи.

- Сегодня тебе могло исполниться 62 года. Гений жизни, твоя любовь к семье и близким безгранична. Мы никогда не забудем тебя и твои труды. Душа подсказывает нам, что ты дома на небесах! Великий человек! Навеки в наших сердцах! – сообщается в Instagram Виталия Петрова.

К слову, незадолго до убийства Александра Петрова, из его дома украли 20 млн рублей. Однако тогда суд освободил главного подозреваемого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Снайпер за три миллиона и недельная слежка: Корреспонденты «КП» побывали в месте, откуда снайпер выстрели в депутата Петрова

Бизнесмена убили перед допросом о хищениях из бюджета 700 миллионов рублей? Кто и зачем мог заказать бизнесмена? (подробности)

«Мы сами не знаем, кто это сделал»: Вдова убитого киллером депутата Петрова сделала признание

«Комсомолка побывала на прощании с бизнесменом, где под присмотром десятков охранников собрались сотни горожан (подробности)

Суд освободил подозреваемого в краже 20 млн рублей у убитого киллером депутата Александра Петрова

Следователи считают, что за 2 недели до трагедии банда злоумышленников обчистила загородный участок бизнесмена в Ленобласти (подробности)