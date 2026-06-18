10 лет прошло с ужасной трагедии на Сямозере, унесшей жизнь 14 детей. Фото: Игорь ПОДГОРНЫЙ / ТАСС

- Спасите нас, пожалуйста, мы тонем в озере!

Ровно 10 лет прошло со дня страшной трагедии на Сямозере в Карелии, которая, хочется верить, изменила всю систему организации отдыха в детских лагерях России. Тогда, 18 июня 2016 года, диспетчеру больницы поступил звонок от группы испуганных детей из «Парк-отеля Сямозеро», которые попали в шторм во время турпохода. 47 ребят и четверо студентов-инструкторов погнали сплавляться на лодках, хотя они предупреждали руководство о неблагоприятной погоде. В результате шторм с двухметровыми лодками забрал жизни 14 ребят, а фельдшер, принявшая их звонок, подумала, что они балуются и положила трубку, не зарегистрировав сообщение…

«КП-Петербург» вспоминает хронологию трагедии и множество судов, растянувшихся на долгие годы.

На месте трагедии установлен памятник. Родители часто приезжают сюда в годовщину гибели детей. Фото: пресс-служба правительства Карелии

«Лагерь вообще не должны были открывать»

Единственный луч света в истории – самоотверженность 12-летней девочки по имени Юлия Король. Школьница вытаскивала тонувших сверстников на берег и оказывала им первую помощь. Владимир Путин лично наградил ее медалью «За спасение погибавших», подростка затаскали по ТВ-шоу, где она раз за разом вспоминала жуткие эпизоды того дня. Сейчас ей уже 23 года, психологическая рана от трагедии по-прежнему дает о себе знать, она до сих пор помнит лица мертвых друзей. Многие из них не умели плавать. На некоторых были надеты жилеты не по размеру, слишком большие.

Юлии Король, девочке-герою, уже 23 года. Фото: предоставлено "КП"

- Это останется в памяти навсегда. Мне сложно плавать на воде до сих пор, остаются редкие панические атаки, трясет как при эпилепсии, если меня не приведут в чувство. Не понимаю, какие претензии могли быть к инструкторам, ведь они заложники ситуации. Директор лагеря и ее зам заставили вожатых взять наш отряд в поход, несмотря на шторм. Это они виноваты. И мне непонятно, почему директор до конца отрицала вину в суде, - говорила Юлия в эксклюзивном интервью «КП-Петербург».

Павел Ильин и Валерий Круподерщиков - инструкторы-вожатые лагеря в Сямозере. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Девушка, а вместе с ней и другие дети, рассказывали, что лагерь был переполнен (в корпусах 184 места, а путевки продали 300 ребятам. – Прим.ред.). Позже Роспотребнадзор перетрясет парк-озеро и выявит множество нарушений: просрочку продуктов, слив сточных вод в Сямозеро, найдет тараканов в комнатах. Но самое главное – тот самый детский поход никто не регистрировал в МЧС.

Валентина Романова потерял в шторме 13-летнего приемного сына Женю. Она и другие родители убеждены в халатности как руководства лагеря, так и контролирующих органов. Они продолжают приезжать к озеру. Все домики там заброшены, о ЧП напоминают мемориал и крест, а также часовня, внутри которой стоят иконы и гипсовые ангелочки с именами 14 погибших детей.

Валентина Романова потеряла в шторме приемного сына Евгения. Фото: предоставлено "КП"

- В то лето лагерь вообще не должны были открывать. Дети жаловались нам на разбитые окна, сломанные туалеты, ужасное качество воды, - вспоминала Валентина Романова в разговоре с «КП-Петербург». – Все фигуранты уголовных дел в суде красиво играли на публику, но не раскаивались от души, нам – родителям – такие соболезнования не нужны, нам нужны наши дети!

В часовне, построенной в память о трагедии, находятся фигурки ангелов. Фото: предоставлено "КП"

Смерть, УДО и колония: что стало с виновными по делу

Самые большие сроки по делу получили директор лагеря Елена Решетова и ее заместитель – Вадим Виноградов – по 9,5 года колонии. Первая вышла на свободу в конце августа 2023 года, воспользовавшись правом УДО. Она не досидела до конца срока 10 месяцев и 14 дней, что вызвало возмущение у матерей и отцов погибших детей.

- В постановлении суда говорилось, что она хорошо вела себя в колонии, танцевала, пела, вязала варежки. Было сказано, что потерпевшие не изъявили желание высказаться. Но, простите, нам никто даже не говорил о новой просьбе Решетовой выйти по УДО! – говорит Валентина Романова.

Экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову выпустили из колонии по УДО. Больше она на публике не появлялась. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Решетова сменила номер телефона и не ответила на звонки редакции, как и ее родственники. Ее заместитель Виноградов перекладывал вину на спасателей МЧС, что о шторме надо было предупреждать не по СМС, а централизованно донести до руководства учреждения. На одном из судов он истерил и просил родителей жертв проклясть его: «Мне с этим жить».

В судах на многие годы растянулась битва за честное имя инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Их то оправдывали, то осуждали, назначая несколько лет колонии и крупные штрафы. В итоге Круподерщикову дали три года принудительных работ, а после отбытия наказания он ушел добровольцем на спецоперацию и получил орден Суворова за храбрую службу. Был серьезно ранен, но выжил – не видит на один глаз. С него сняли судимость. За Валерия активно заступалась и Юлия Король: «Он пытался спасти детей, но ошибся и плыл против волны. Валера - заложник ситуации».

Валерий Круподерщиков стал героем на СВО. Фото: t.me/kareliaformemory / ТГ-канал "Долго будет Карелия сниться"

Павла Ильина вообще в тот день не было в походе, он отпросился у руководства на день рождения. Его суды закончились годом лишения свободы условно, его освободили из-под стражи.

- Дети утонули в день рождения Паши, у него больше нет праздника, - делилась с «КП-Петербург» его жена. – Он и Валера чуть ли не умоляли руководство лагеря не идти в этот поход. Но парням угрожали, что им поставят незачет по практике и отчислят из колледжа.

Павел Ильин стал отцом. Фото: предоставлено "КП"

Фельдшеру Ирине Щербаковой, которая на восприняла звонок тонущих детей всерьез, признали виновной в халатности. Но наказание в виде трех лет колонии-поселения отсрочили, пока ее маленькой дочке не исполнится 14 лет.

Бывшего главу Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко оправдали по делу, выплатив ему три миллиона рублей компенсации за уголовное преследование. Его адвокат настаивал, что мужчина стал инвалидом из-за психологического стресса и потерял любимую работу и зарплату. Коваленко сам считал себя жертвой ситуации. Осенью 2025 года он умер на 72-м году жизни.

Наконец, претензии СК были и к чиновницам московской мэрии, раздававшей путевки в лагерь сверх нормы. Татьяне Барсуковой и Елене Семкиной дали 4 и 4,5 года колонии соответственно, но от отбытия наказания их освободили из-за истечения сроков давности по уголовному делу.

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