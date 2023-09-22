«Их заставили пойти в поход»: Выжившая на Сямозере девочка-герой Юлия Король заступилась за инструкторов, осужденных по делу спустя 7 лет

Выжившая на Сямозере вступилась за осужденных инструкторов. Фото: кадр с программы "Пусть говорят" / Артем КИЛЬКИН

«Спасите нас, пожалуйста, мы тонем!», - семь лет назад от этого звонка в скорую от испуганного мальчишки вздрогнула вся России. 18 июня 2016 года 47 подростков и четверо инструкторов из детского лагеря сплавлялись на лодках на Сямозере в Карелии. Но начался страшный шторм, забравший жизни 14 ребят. Оказалось, их согнали в поход потому, что число отдыхавших на базе на 70 человек превысило допустимое значение. Именно после Сямозера приняли закон об единых требованиях к организации детского отдыха. Но трагедия и по сей день напоминает о себе бесконечными судами. В конце августа 2023 года осужденная на 9,5 лет директор лагеря Елена Решетова неожиданно для всех досрочно вышла на свободу. А в середине сентября суд пересмотрел дело двух ранее оправданных инструкторов Валерия Круподерщикова и Павла Ильина и отправил их в колонию на 6 и 5 лет, хотя за них заступились даже выжившие дети.

Сейчас у Валерия и Павла есть уже свои семьи и дети, поэтому суровый приговор стал для них настоящим ударом. Все эти годы «Комсомолка» узнала, как все эти годы жили участники судебных разбирательств и что с ними происходит сегодня.

На месте трагедии установили памятник, родители стараются посещать его каждый год. Фото: vk.com/gov_karelia_ru

«Меня до сих пор трясет»

- Еще недавно меня мучили кошмары во сне. Кроме этого я не могла плавать на воде, именно на спине, - призналась «Комсомолке» Юлия Король, которой на момент трагедии было всего 12 лет. - Сейчас остались только редкие панические атаки. Меня трясет как при эпилепсии, если я вспоминаю тот день на озере. Теряю сознание, пока кто-то не приведет меня в чувство.

Тогда хрупкая девочка стала героем всех СМИ и получила медаль «За спасение погибавших» от Владимира Путина. Юная героиня посещала кружок «Школа безопасности», где научилась плавать и оказывать первую помощь. Это помогло ей не впасть в панику во время шторма. Юля вытаскивала из воды на берег живых и погибших сверстников и первой добежала до местных жителей, чтобы вызвать МЧС на помощь. Лица мертвых друзей, говорит, помнит до сих пор.

Юлия Король с государственными наградами за спасение детей на Сямозере. Фото: СОЦСЕТИ

На днях Юлии исполнилось 20 лет. Она все еще занимается с психологом, а в соцсетях сменила имя и старается уйти от прошлого. Делится, что учится и занимается волонтерством. За новыми судами по Сямозеру следит постоянно.

- Я не понимаю, за что посадили наших инструкторов Валеру и Пашу. Паши в тот момент вообще не было в походе - он отпросился. А Валера пытался спасти детей, но ошибся и плыл против волны. Они заложники ситуации. Директор Решетова и ее зам Виноградов заставили вожатых взять наш отряд в поход, несмотря на плохой прогноз погоды. Это они виноваты. И мне непонятно, почему Решетова до конца отрицала вину. Вела себя бездумно. Ее нельзя было отпускать на свободу условно-досрочно. Она этого не заслужила.

Спустя семь лет Юлию не узнать. Фото: СОЦСЕТИ

«Считает себя невиновным»

В роковой день на Сямозере друзьям-инструкторам Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину было по 19 лет. Сейчас им 27, они женились и сами стали отцами. Оба окончили колледж и работали учителями физкультуры и тренерами. В 2020 году их оправдали по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. При этом у Круподерщикова все-таки осталась судимость по статье за оставление детей в безопасности, но сроки давности по этому делу истекли, поэтому в колонии он не сидел.

Валерий Круподерщиков, коллега Ильина, до этого момента был осужден на 8 месяцев колонии за оставление детей в опасности на озере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Однако родители погибших детей не сдались и с помощью прокуратуры и СК отправили дело на новое рассмотрение. Как итог, 11 сентября 2023 года новый суд признал инструкторов виновными. Валерию дали 6 лет колонии, а Павлу – пять. Вдобавок первый должен выплатить родителям детей 36 миллионов рублей за моральный вред, а второй – 17,7 миллиона.

- По мнению следствия, Паша должен был проконтролировать условия похода. Но его даже не было в лагере, он отпросился! Поверьте, эта трагедия сломала его жизнь, а сейчас вообще добила, - говорит жена Павла Анастасия Ильина. – Дети утонули в день его рождения, у него больше нет праздника. Инструкторы чуть ли не умоляли руководство лагеря не идти в этот поход. Но парням угрожали, что им поставят незачет по практике и отчислят из колледжа.

Недавно дочери Павла Ильина исполнилось два года. Фото: предоставлено "КП"

Сейчас Ильины готовят апелляцию на приговор.

- Анастасия, на суде родителей детей удивила безэмоциональность вашего мужа. Кто-то обвиняет его в том, что он даже не раскаивается…

- А что он должен сказать родителям детей, если он правда считает себя невиновным? Они должны нас понять. Мы тоже сожалеем, для нас это тоже боль. Все эти годы Паша плохо спал, справлялся с паническими атаками. У него до сих пор перед глазами вода и мертвые дети. И сейчас, когда он обзавелся семьей и хотя бы немного восстановился, у него это забирают. И эта сумма компенсации в 17 миллионов рублей непосильная – нам трех сотен лет не хватит, чтобы расплатиться. А наша двухлетняя дочка видит, что папы нет. И задает вопросы. И как мне быть?

Сейчас инструктору Павлу Ильину 27 лет. Фото: предоставлено "КП"

Свобода за танцы и варежки

Тем временем главный (по версии СК) виновник гибели детей на Сямозере оказался на свободе. 57-летний директор лагеря Елена Решетова не досидела 10 месяцев до конца срока и вышла по УДО. Оказалось, последние годы она усиленное работала над своим портфолио в колонии. Так утверждает Валентина Романова, мать погибшего в шторме 13-летнего сына Евгения. По ее словам, раньше судья всегда уведомляла родителей пострадавших о заявлениях Решетовой. А теперь – их мнение об УДО даже не спросили.

- За что вы ее сейчас выпустили? 14 жизней, 14 детей! – возмущается Романова. – В постановлении суда об УДО говорится, что Решетова в колонии получила восемь каких-то грамот, танцевала и пела в кружках, вязала варежки. Черным по белому написано, что поведение было хорошим. Но я же знаю ее, у нее сильный характер. Она не пропадет в любом обществе, выживет. Как психолог, знает на кого давить, как и с кем говорить.

Валентина Романова потеряла в детском лагере в Карелии приемного сына Женю. Фото: СОЦСЕТИ

Дозвониться до самой Елены Решетовой не получилось – она сменила номер. Ее дети новости о матери не комментируют. Известно, что до совершеннолетия, пока мама отбывала наказание в колонии, они жили в детдоме. Напомним, в лагере Решетова брала на себя подряды от властей Карелии, Мурманска и Москвы по организации бесплатного отдыха для детей. Всего – 19 контрактов на 146 миллионов рублей. Уже позже МЧС, прокуратура и Роспотребнадзор нашли там просроченные продукты, тараканов и выявили слив сточных вод в озеро. После трагедии лагерь закрыли. Сейчас домики заброшены. О трагедии на озере напоминают лишь памятник и крест, а также часовня с иконами и именами погибших детей.

Вот, что находится внутри часовни возле памятника погибшим детям. Фото: предоставлено "КП"

Часовню у озера построили после трагедии. Фото: предоставлено "КП"

Конкретно

Приговоры фигурантов дела о Сямозере:

Директор Елена Решетова – 9,5 лет колонии. Освобождена по УДО в августе 2023 года;

Замдиректора лагеря Вадим Виноградов – 9,5 лет колонии;

Инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин – 6 и 5 лет колонии соответственно;

Фельдшер скорой Ирина Щербакова (проигнорировала звонок от тонущих детей) – обвинение сняли, приговор в 3 года колонии отменили;

Экс-глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко – оправдали, выплатили три миллиона рублей компенсации за уголовное преследование;

Татьяна Барсукова и Елена Семкина (чиновницы московской мэрии, ответственные за путевки в лагерь) - 4 и 4,5 года колонии соответственно, от отбытия наказания освобождены из-за затянувшегося следствия.

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