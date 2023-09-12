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12 сентября 2023 12:39

«Не досидела 10 месяцев»: Почему суд освободил из колонии экс-директора лагеря на Сямозере, где утонули 14 детей

Экс-директор лагеря на Сямозере, где утонули 14 детей, досрочно вышла из колонии
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову выпустили из колонии по УДО.

Экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову выпустили из колонии по УДО.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия в лагере у Сямозера, где 18 июня 2016 года утонули 14 детей, снова оказалась в центре внимания общественности. Ранее spb.kp.ru писала о том, что суд оправдал бывшего главу Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, которого подозревали в недосмотре за оздоровительной организацией. Более того, ему выплатили компенсацию в три миллиона рублей за уголовное преследование. А на днях, 11 сентября, в Петрозаводске отправили в колонию на 6 и 5 лет инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, дела которых пересмотрели после первых оправдательных приговоров.

Но на этом новости не закончились. Как рассказала spb.kp.ru Валентина Романова, мать одного из погибших на Сямозере подростков, в конце августа на свободу вышла бывший директор лагеря Елена Решетова, что стало неожиданностью для всех. Напомним, Решетовой и ее подчиненному, координатору Вадиму Виноградову, дали 9,5 лет колонии. Но, как оказалось, экс-руководительница лагеря воспользовалась опцией условно-досрочного освобождения (УДО).

- Решетова не досидела 10 месяцев и 14 дней до конца срока. Старалась изо всех сил, видимо, - возмущается Валентина Романова. – Ее приговор в 9,5 лет тогда казался для нас минимальным, который можно дать. За что вы ее сейчас выпустили? 14 жизней, 14 детей! У меня на руках постановление суда об УДО. В нем говорится, что Решетова получила восемь каких-то грамот, танцевала и пела, вязала варежки в колонии. Черным по белому написано, что у нее положительная характеристика. Но я же знаю ее, она действительно человек с сильным характером. Она не пропадет в любом обществе, выживет. Как психолог, знает на кого давить, как и с кем говорить. Но должна же быть голова у суда на плечах.

Ранее бывший директор не считала себя виновной по громкому делу. Но ей все равно дали 9,5 лет колонии.

Ранее бывший директор не считала себя виновной по громкому делу. Но ей все равно дали 9,5 лет колонии.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как рассказали родители погибших на Сямозере детей, несколько лет назад им уже приходила бумага о том, что Решетова планирует выйти по УДО. Тогда суд спросил мнение потерпевших. И все были против.

- А сейчас судья написала в постановлении, что родители жертв, то есть потерпевшие, не изъявили желание высказаться. Но, простите, нам никто даже не говорил о новой просьбе Решетовой выйти по УДО, - говорит Валентина Романова.

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