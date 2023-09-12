«Не досидела 10 месяцев»: Почему суд освободил из колонии экс-директора лагеря на Сямозере, где утонули 14 детей

Экс-директора лагеря на Сямозере Елену Решетову выпустили из колонии по УДО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагедия в лагере у Сямозера, где 18 июня 2016 года утонули 14 детей, снова оказалась в центре внимания общественности. Ранее spb.kp.ru писала о том, что суд оправдал бывшего главу Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, которого подозревали в недосмотре за оздоровительной организацией. Более того, ему выплатили компенсацию в три миллиона рублей за уголовное преследование. А на днях, 11 сентября, в Петрозаводске отправили в колонию на 6 и 5 лет инструкторов лагеря Валерия Круподерщикова и Павла Ильина, дела которых пересмотрели после первых оправдательных приговоров.

Но на этом новости не закончились. Как рассказала spb.kp.ru Валентина Романова, мать одного из погибших на Сямозере подростков, в конце августа на свободу вышла бывший директор лагеря Елена Решетова, что стало неожиданностью для всех. Напомним, Решетовой и ее подчиненному, координатору Вадиму Виноградову, дали 9,5 лет колонии. Но, как оказалось, экс-руководительница лагеря воспользовалась опцией условно-досрочного освобождения (УДО).

- Решетова не досидела 10 месяцев и 14 дней до конца срока. Старалась изо всех сил, видимо, - возмущается Валентина Романова. – Ее приговор в 9,5 лет тогда казался для нас минимальным, который можно дать. За что вы ее сейчас выпустили? 14 жизней, 14 детей! У меня на руках постановление суда об УДО. В нем говорится, что Решетова получила восемь каких-то грамот, танцевала и пела, вязала варежки в колонии. Черным по белому написано, что у нее положительная характеристика. Но я же знаю ее, она действительно человек с сильным характером. Она не пропадет в любом обществе, выживет. Как психолог, знает на кого давить, как и с кем говорить. Но должна же быть голова у суда на плечах.

Ранее бывший директор не считала себя виновной по громкому делу. Но ей все равно дали 9,5 лет колонии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Как рассказали родители погибших на Сямозере детей, несколько лет назад им уже приходила бумага о том, что Решетова планирует выйти по УДО. Тогда суд спросил мнение потерпевших. И все были против.

- А сейчас судья написала в постановлении, что родители жертв, то есть потерпевшие, не изъявили желание высказаться. Но, простите, нам никто даже не говорил о новой просьбе Решетовой выйти по УДО, - говорит Валентина Романова.

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