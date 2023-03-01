«Унижение для матерей, потерявших детей»: Оправданный экс-глава Роспотребнадзора Карелии отсудил три миллиона рублей за преследование по делу о гибели 14 подростков на Сямозере

Суд обязал выплатить компенсацию за уголовное преследование экс-фигуранту дела о Сямозере Анатолию Коваленко. Фото: Игорь ПОДГОРНЫЙ / ТАСС

Бывший глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко все-таки смог добиться компенсации за уголовное преследование по делу о гибели 14 детей на Сямозере. Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года во время шторма. По громкому делу осудили экс-директора и экс-координатора детского лагеря. Им дали по 9,5 лет колонии. Но вину экс-главы Роспотребнадзора так и не установили. Его дважды оправдывали, пока шесть лет шло следствие. Причина – формально ведомство не отвечало за организацию и контроль водного туризма для детей.

«Абстрактная» сумма

Все эти годы Коваленко жаловался, что лишился не только любимой работы и хорошей зарплаты, но и стал инвалидом, в том числе из-за стресса и психологической травмы. Он соболезновал родителям детей, но сам считал себя жертвой в этой ситуации.

Коваленко дважды оправдали по громкому делу. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- В суде допросили жену Анатолия Ивановича и кадровика Роспотребнадзора. Супруга говорила про ухудшение состояние здоровья, особенно в то время, когда он год находился под домашним арестом. А кадровик настояла, что по закону он еще имел право продолжать работу в качестве главы управления, с ним должны были заключить новый контракт. Но его вынудили уволиться еще в сентябре 2016 года, наградили почетной грамотой. Работа ведомства, конечно, не встала. Но уход моего подзащитного негативно отразился на всех его коллег, - рассказал spb.kp.ru адвокат Коваленко Михаил Ямчитский.

Анатолий Коваленко просил 12 миллионов рублей компенсации за все тяжбы, но судья в итоге поубавил его запросы.

- Суд постановил выплатить ему три миллиона рублей. Но полного текста решения пока нет. Неизвестно, какие именно факторы суд принял во внимание. Пока мы не знаем, будет ли Минфин обжаловать решение, - сказал spb.kp.ru Михаил Ямчитский.

На месте трагедии установлен памятник. Родители часто приезжают сюда в годовщину гибели детей. Фото: пресс-служба правительства Карелии

Сам Коваленко отказался давать какие-либо комментарии, попросив дождаться полного текста решения суда. Его адвокат пока не смог однозначно оценить сумму компенсации, назвав ее «абстрактной» вещью.

«Такого не ожидал никто»

Родители погибших детей по просьбе редакции подготовили заявление насчет вердикта суда. Вот, что думает Валентина Романова, потерявшая в шторме 13-летнего сына Евгения:

- Видимо, мать, потерявшая своего ребенка, занимает положение и статус ниже, чем чиновник. Такого исхода данного дела не ожидал никто, - возмущается Валентина. – За что три миллиона рублей? За то, что наши дети в этом лагере жили впроголодь, в холодных комнатах, практически без медобслуживания? За то, что директор лагеря знала, что лагерь никто по правилам проверять не будет и с молчаливого согласия и бездействия Коваленко, «творила преступные чудеса» в лагере?

Валентина Романова потеряла в детском лагере в Карелии приемного сына Женю. Фото: СОЦСЕТИ

Мама погибшего 13-летнего Гены Шевадрова Вера Шестопалова восприняла решение суда как личную трагедию.

- Это еще раз указывает, как оценивает суды чиновников и как оценивают родителей, потерявших навсегда своего ребенка. Мы в бесконечных судах, мы морально истощены. Недавний суд освободил от наказания чиновниц московской мэрии. Мало того, Басманный районный суд назначил моральный ущерб за погибшего ребенка каждому родителю от 45 до 90 тысяч рублей! Вот так оценили трагедию, которая несоизмерима ни с чем. И как оценивает суд моральный ущерб над чиновником Роспотребнадзора? Мне лично стало ужасно противно, наши чувства унижены, слов подходящих найти невозможно, - недоумевает мама погибшего мальчика.

Добавим, что виновными в гибели детей признали бывшего директора детского лагеря Елену Решетову и экс-координатора учреждения Вадима Виноградова. Им назначили по 9,5 лет колонии. Тем временем в Петрозаводске все еще рассматривают уголовное дело в отношении двух инструкторов лагеря Павла Ильина и Валерия Круподерщикова. Кроме этого ранее суд отпустил на свободу чиновниц из московской мэрии из-за истечения сроков давности. Они были под стражей всего пару месяцев. Суд установил, что Татьяна Барсукова и Елена Семкина не проконтролировали условия безопасности в детском лагере при заключении договора с ним.

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