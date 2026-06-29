Дарья Мухина заговорила о домогательствах спустя шесть лет молчания. Фото: соцсети

В Петербурге уже не первый день идет бурное обсуждение инцидента в частной клинике на улице Победы. Шум поднялся вокруг врача-остеопата Владимира Андрианова-младшего - сына бывшего главного детского ортопеда РСФСР, которого подозревают в домогательствах к несовершеннолетним девочкам. Одной из жертв стала 13-летняя девочка Настя (прим. редакции – имя изменено), которая пришла на прием к врачу и вышла с глубокой психологической травмой. Дело получило широкую огласку, а вместе с этим всплыли другие ужасные подробности из врачебной практики мужчины. Оказалось, что жертвой медика шесть лет назад стала модель и блогер Дарья Мухина. Наконец, после долгих лет молчания девушка решила заговорить.

Девушка стала блогером, моделью и активисткой, поддерживающей женщин, переживших домашнее насилие. Фото: соцсети

В своих социальных сетях Дарья рассказала, что шесть лет назад (когда девушке было 17 лет), стала жертвой домогательств со стороны врача-остеопата Владимира Андрианова-младшего. Тогда, шесть лет назад, ей отказали в возбуждении уголовного дела из-за ситуации «слово против слова». Но в июне 2026 года 50-летнего медика задержали и отправили в СИЗО по обвинению в развратных действиях в отношении 13-летней пациентки. И обстоятельства этого преступления, по словам Мухиной, «буквально один в один» совпадают с тем, что пережила она.

- Я очень не хочу об этом говорить, - признается Дарья. - Шесть лет назад я подверглась сексуализированному насилию от человека, который был другом семьи, которого мои родители знали около 30 лет. Тогда дело не было возбуждено. Мне сказали, что мы имеем дело с ситуацией «слово против слова». Мне только исполнилось 18 лет, и я поняла, что мне просто нужно забыть эту историю, потому что человек не будет наказан.

Тишина длилась шесть лет - пока не появилась новая жертва.

- Спустя шесть лет против него возбудили уголовное дело. Жертве 13 лет. Обстоятельства преступления буквально один в один. Но на этот раз его хотя бы задержали, - рассказала активистка.

По данным следствия, преступления в отношении несовершеннолетних совершались прямо на рабочем месте мужчины - в частной клинике на улице Победы в Московском районе Петербурга. С декабря 2023 по август 2024 года Андрианов-младший неоднократно совершал развратные действия в отношении 13-летней пациентки.

- Подросток рассказала, что врач грубо трогал в интимных местах под видом лечения. Сам он вину не признает, - сообщал источник «КП-Петербург».

Мужчину отправили под стражу до 15 августа. Следователи проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Врача-остеопата Владимира Андрианова-младшего подозревают в домогательствам к несовершеннолетним девочкам. Фото: соцсети

Для Дарьи Мухиной это стало сигналом: молчать больше нельзя.

- Много лет я не могла рассказать эту историю, потому что за неимением физических улик, он мог бы обвинить меня в том, что я порочу его честь и достоинство, - объясняет Дарья. - Если вы тоже когда-то подвергались насилию со стороны этого человека, обратившись в органы, вы сможете доказать системность преступлений. Понимаю, что я не могу изменить свое прошлое, но я могу повлиять на то, чтобы другие дети не подвергались этому.

Дарья Мухина стала известна после трагедии 2020 года. Тогда 18-летняя девушка пережила покушение со стороны экс-бойфренда: мужчина выстрелил ей в лицо из карабина. Пуля прошла сквозь глаз, пробила череп и остановилась в трех миллиметрах от мозга. Девушка выжила, но потеряла один глаз. После этого она стала блогером и активной защитницей женщин, переживших домашнее насилие.

Дарья стала известной после трагедии в 2020 году, когда ее пытался убить экс-бойфренд. Фото: соцсети

- Я хочу напомнить родителям, что этот мир не настолько безопасен для детей, как нам кажется. А еще поддержать женщин, которые когда-либо сталкивались с этой ситуацией. Потому что, несмотря на нашу потрясающую систему правосудия, важно помнить, что жертва не виновата в насилии, которое над ней совершают, - высказалась девушка.

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