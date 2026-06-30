«Отец до последнего давал деньги на ипотеку»: Друзья впервые рассказали, как жила одна из банкирш, укравших монеты на 2 млрд рублей

Банкирши, укравшие 2 млрд рублей в Петербурге, работали допоздна и скрывали от родственников свои планы. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / cbr.ru

Три сотрудницы банка в Петербурге своим преступлением обошли всех криминальных гениев последнего столетия России. Девушки не стали придумывать замысловатую схему и просто методично обчищали монетное хранилище в центре Петербурге, где все втроем и работали. В центре действия: глава офиса банка Анна Андрейченко и два менеджера Марина Полежаева и Дарья Елькина (все имена изменены – Прим.ред.). Втроем (а, может, были и другие) они вынесли почти 10 тысяч золотых инвестиционных монет на 2 миллиарда рублей! При этом общий вес драгоценностей составил более 160 килограммов.

Сами задержанные оказались довольно скупы на комментарии. Лишь одна из них – Дарья Елькина – призналась в суде: мол деньги закопала, они ей «были не нужны». Такой поворот заставил многих усмехнуться. «КП-Петербург» поговорила с друзьями ее семьи. Все они сейчас обсуждают произошедшую историю, о которой не то что не догадывались, сначала не поверили.

Андрейченко (в центре) подговорила двух менеджеров (Полежаеву и Елькину) помогать ей выносить золотые монеты. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / ВКонтакте

- Никто не замечал за Дашей вот совершенно никаких странностей последнее время, - говорят знакомые Елькиной. – Даша вышла замуж год назад. Но денег у нее не было. Вы удивитесь, но отец (а он пенсионер), ей до последнего высылал деньги, помогал гасить ипотеку. Немного, ежемесячно по пять тысяч рублей, но вы понимаете, и эта сумма была для нее значимой. И только в последний месяц он ей написал, что у него пока проблема… Для них, для семьи, это просто шок. В семье есть люди, ранее имевшие отношение к службе в правоохранительных органах. Дарью так воспитывали – чужого брать нельзя, что бы ни случилось. Это такая девочка, она школу закончила с золотой медалью, всегда была тихая, никогда лишнего не возьмет. Мы все думаем, на нее просто кто-то повлиял, закружил голову.

За Елькину заступаются и другие знакомые.

- В последнее время звонишь ей (Дарье, - Ред), а она до двух-трех часов ночи на работе! Что она там делала? Мы думаем, что, может, эти деньги, которые она якобы спрятала, дали ей как за переработку. Вообще, если бы в семье узнали про такое, сами бы за руку отвели ее куда следует. Но, как нам известно, уже когда все вскрылось, они об этом услышали. Дашу долго допрашивали. И она подписала все, что ей дали. Явку с повинной…

Конкретно

Что за монеты украли сотрудницы?

Злоумышленники вынесли из банка чистейшее золото. Инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» чеканятся Банком России из золота высшей 999-й пробы. Всего из хранилища исчезло 8 893 монеты трех разных номиналов:

50 рублей — 4 515 штук (каждая весит 7,78 грамма чистого золота)

100 рублей — 241 штука (каждая весит 15,55 грамма чистого золота)

200 рублей — 4 137 штук (каждая весит 31,1 грамма чистого золота)

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