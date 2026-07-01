Не кража века, а пустышка: Чем удивила на допросе начальница банка в Петербурге, вынесшая золотые монеты на 2 млрд рублей

Три банкирши, укравшие монеты на 2 млрд рублей, вернули их в свой же банк и почти ничего не заработали. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб / ВКонтакте

Тайное всегда становится явным. Вот и кража века, случившаяся в Петербурге, оказалась раскрыта. Три банкирши – начальница отделения Анна Андрейченко и два ее менеджера Марина Полежаева и Дарья Елькина (все имена изменены. - Прим.ред.) – вынесли почти 10 тысяч золотых монет «Победоносец» на сумму в 2 млрд рублей. Ну зачем такие деньги вчерашним провинциалкам? И куда подевались монеты? Наконец, почему пропажу целого клада не замечали месяцами? На все эти вопросы «КП-Петербург» получила ответы, которые могут многих разочаровать. В деле не оказалось никаких шпионских гаджетов, карт с закопанными сокровищами и вселенских заговоров. Андрейченко уверяет, что сдавала все монеты… в свой же банк.

Как была устроена схема

Исповедь, вернее, допрос «расхитительницы» монетного хранилища оказалась в распоряжении «КП-Петербург». Андрейченко рассказала, что руководит офисом банка в центре Петербурга с 2012 года. Это не простое отделение, а целый бутик монет, который работает допоздна и рассчитан на визиты случайных туристов. В августе 2025 года, по ее же признанию, она не могла оторвать глаз от рынка золота. Тогда 1 кг драгоценного металла стоил в среднем 3400 долларов. А к концу января 2026-го и вовсе 5400. Для инвесторов – сказка, а не условия.

- Я поняла, что в зависимости от курса стоимости золотых монет могу осуществить сделку по их продаже по большей стоимости, чем последующую покупку. Я осознавала, что все это – воровство, но собиралась незаметно вернуть все монеты обратно.

Анна Андрейченко, глава офиса банка и организатор схемы, жила богато: имела много машин, путешествовала, разводила декоративных собак. Но на яхту так и не заработала. Фото: ВКонтакте

С августа 2025 года Андрейченко взяла к себе в схему двух менеджеров-кассиров – Полежаеву и Елькину, которые помогали ей попадать в хранилище (для доступа нужны два ключа – шефа и ответственного менеджера). За раз дамы втихую выносили обычно по 300 «золотых». Далее Андрейченко передавала монеты посредникам – четверым мужчинам.

- Трое из них - это коллекционеры монет и инвесторы, с которыми я была давно знакома, а четвертый – муж моей лучшей подруги, - объяснила босс офиса на допросе.

Через час-два после получения «мешочка с золотом» посредник как ни в чем не бывало приходил в этот же бутик монет и сдавал их. Кассир (Полежаева или Елькина) с удовольствием их принимали, не подавая виду, и выдавали наличку - условно, 100 млн рублей. А монеты возвращались в хранилище. Но возникала проблема: на бумаге-то в «сейфе» должно было быть уже 600 монет, а не 300. Любой ревизор рано или поздно заметил бы пропажу. Поэтому посредники ехали с наличкой в Москву. Источник «КП-Петербург» предполагает, что в столице они обращались к частным инвесторам или черным дилерам и покупали у них на вырученную наличку те же 300 монет. Но на руках у них оставалась и «разница», несколько сотен тысяч рублей с каждой такой ходки. Новые «Победоносцы» передавались в хранилище бутика в центре Петербурга. Вуаля, никакой недостачи нет, а прибыль имеется.

Таких "Победоносцев" вынесли под 9 тысяч штук. Формально это кража 2 млрд рублей - ведь все эти монеты на какое-то время пропадали из хранилища, пусть и возвращались обратно. Фото: Банк России

Украли два миллиарда, а получили два миллиона

Тогда почему три банкирши в итоге попались? Шеф отделения одного из крупных российских банков на правах анонимности объяснил «КП-Петербург», что виновата чистая математика.

- Схема стала невыгодной. Она работала некоторое время, но потом у черных дилеров из-за курса золота покупка монет стала дороже, чем деньги, которые банкирши получали от продажи этих монет в свой банк. Поэтому вместо заработка они получили недостачу, - говорит эксперт.

Кассиры бутика монет, они же подчиненные Андрейченко - Полежаева (слева) и Елькина (справа). Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

Сама Андрейченко признает, что попала впросак.

- Мы получали прибыль только с августа по декабрь 2025 года. За это время я заработала всего лишь не меньше 2 млн рублей, Полежаева – 1,5 млн рублей, а Елькина – еще меньше, - уверяет следователей начальница отделения банка. – Но в 2026 году мы получали только недостачу монет. На бумаге в банке «Победоносцев» оказалось меньше, чем должно быть, и проверка это зафиксировала (и подруг задержали. - Прим.ред.).

И все? Как в той шутке: «А разговоров-то было…». То есть все украденные монеты (а их под 9 тысяч) в итоге так или иначе вернулись в банк, поэтому никто не вывел их за границу, не зарыл в лесу. Никто из банкирш не купил себе яхту, замок, не придумал пути отступления. Впрочем, у Андрейченко и так были средства на путешествия в любые уголки света и покупку трех BMW.

- Я думала, что можно будет продолжать тайно зарабатывать на разнице между куплей-продажей монет. Откуда такая уверенность? По глупости, - признает Андрейченко.

В суде на мере пресечения Андрейченко выглядела испуганной и разбитой. Фото: объединенная пресс-служба судов СПб

Сейчас бывший шеф отделения банка сидит в СИЗО, тогда как ее кассирши под домашним арестом. Каждой из них грозит до 10 лет лишения свободы по статье за кражу в особо крупном размере.

Конкретно

По версии следствия, три фигурантки украли из банка 8 893 золотые монеты «Победоносец»: 4 515 штук номиналом в 50 рублей, 4 137 штук номиналом в 200 рублей, 241 штуку номиналом в 100 рублей. Это инвестиционные монеты, чья стоимость максимально приближена к реальному курсу золота. Как ранее объяснял «КП-Петербург» финансовый аналитик и инвестор Андрей Чаплюк, «Победоносцы» ликвидны: их можно сдать не только в банк, но и в комиссионку, продать своему другу Васе или специализированным сайтам, без особых проблем вывезти за границу. Наконец, можно купить на них хлеба в магазине, если вы хотите поесть и готовы расстаться с несколькими десятками тысяч рублей. Эксперт отмечает, что рынок черных монетных дилеров в России есть и отследить движение «червонцев» там очень трудно, так как продавцы работают только за наличку.

Вопрос - ребром

Что грозит посредникам банкирш?

Отвечает член Адвокатской палаты Санкт-Петербурга адвокат по уголовным делам Михаил Латашенко:

- Судя по этой схеме, покупка аналогичных монет у сторонних дилеров для закрытия недостачи – это осознанное действие по сокрытию следов преступления. Человек, который «просто не знал», не организует схему прикрытия. Именно этот элемент, вероятно, и будет главным аргументом следствия при доказывании умысла посредников. Вопрос лишь в том, какую квалификацию сочтут более доказуемой: им вменят пособничество в краже в особо крупном размере (до 10 лет колонии. – Прим. ред.) или легализацию (отмывание) преступных доходов (до 7 лет лишения свободы).

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