Власти Петербурга назвали ситуацию с поставками моторного топлива на заправки контролируемой. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Петербурге сохраняется стабильная ситуация с обеспечением моторным топливом. Власти Северной столицы держат вопрос на постоянном контроле, а власти Ленобласти уже приняли меры для решения проблемы с неравномерными поставками бензина в районы региона. Разбираемся, что происходит с ценами, есть ли топливо на заправках и что говорят официальные лица.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 4 июля

29 июня губернатор Александр Беглов назвал ситуацию с поставками моторного топлива на заправки контролируемой. По его словам, власти находятся в постоянном контакте с Минэнерго и операторами АЗС, а также ведется мониторинг запасов на нефтебазах и поставок на заправки.

- Президент поставил всем четкую задачу по обеспечению стабильности на рынке топлива. Мы постоянно ведем мониторинг ситуации, - рассказал Александр Беглов.

Общественный транспорт Петербурга полностью и бесперебойно обеспечен всеми необходимыми видами топлива, включая дизельное топливо и газ. Перевозчики работают строго по утвержденным графикам, никаких рисков для стабильного транспортного обслуживания жителей и гостей города нет.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, актуальная цена

По данным Росстата за период с 23 по 29 июня 2026 года, в Петербурге зафиксировали умеренный рост цен на бензин на 0,2 процента - это ниже среднероссийского уровня.

Так, стоимость АИ-92 составляет от 64,14 до 65,54 рубля, АИ-95 от 68,87 до 72,36 рубля АИ-98 и выше от 97,22 до 99,84 рубля.

Средняя стоимость литра топлива в городе на 29 июня составила 70,48 рубля.

16 июня Комитет по энергетике Петербурга уведомлял автомобилистов, что на многих АЗС Петербурга и Ленобласти сохраняются ограничения на разовый отпуск топлива - от 20 до 100 литров на автомобиль в зависимости от сети. На некоторых заправках введены более строгие запреты - не более 30 литров в бак.

На федеральных трассах М-10 и М-11 заправки работают в штатном режиме - там проблем с топливом практически нет. А вот городские АЗС и региональные трассы Ленобласти остаются зоной риска.

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