Белоснежный гроб, цветы и слезы: В Петербурге простились с 12-летней девочкой, которую зверски убил член правления садоводства

В Петербурге 6 июля похоронили 12-летнюю девочку, которую убили в садоводстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В понедельник, 6 июня, возле Собора Троицы Живоначальной в Колпино собрались десятки людей, объединенных одним горем. Здесь, на берегу реки Ижоры, простились с 12-летней девочкой, убитой в СНТ «Захожье» в Тосненском районе Ленобласти 42-летним членом правления этого же садоводства.

Белоснежный гроб с телом школьницы стоял в центре храма. Рядом сидели самые близкие девочки: мама, бабушка, дедушка и отец, который постоянно обнимал плачущих женщин. Родные не сводили глаз с Миланы (имя изменено, - примеч.Ред.) - поверить в то, что ее больше нет, невозможно...

- Надо искать утешение в вере, - наставлял собравшихся батюшка.

Девочка ушла в лес за грибами одна. Фото: СОЦСЕТИ.

В течение часа к гробу Миланы люди несли цветы и игрушки. Многие из пришедших были соседями семьи девочки по СНТ. Конечно, церемония прощания – не место для подобных разговоров, но люди не могли не обсуждать безопасность в садоводстве и вопрос, стоит ли отпускать детей одних. Особенно в лес.

- Дети часто гуляют одни по СНТ: гоняют на велосипедах, бегают в магазин, - рассказала "КП-Петербург" жительница СНТ Марина. - Но в лесу - он идет вдоль дачных домиков - я младшеньких видела только с родителями... Все-таки это небезопасно в первую очередь из-за диких зверей: у нас там и лосей видели, и медведей.

Ранее изувер был судим за грабеж. Фото: СОЦСЕТИ.

Напомним, подросток в желтом дождевике в одиночку ушла за лисичками днем 2 июля, отпросившись у родителей. Когда время близилось к 17:00, она отзвонилась семье, что идет назад.

В этот момент ее и застал 42-летний член правления СНТ «Захожье-2», владелец компании, занимавшейся дизайном и ремонтом квартир. Доброжелательный и добродушный сосед, как позже о нем скажут другие дачники. А сам он, кстати, ранее судимый за грабеж, сообщит следствию, что в его голове «что-то щелкнуло», он остановил на обочине свой Volkswagen Tiguan, приставил нож к ребенку и утащил ее через лес на поле, где совершил страшное.

Убийца нанес девочке не менее 29 ножевых ранений. Фото: СОЦСЕТИ.

Отметим, что это вторая за год похожая трагедия в Северной столице. Напомним, минувшей зимой другой бизнесмен, 38-летний Петр Жилкин, заманил в машину 9-летнего мальчика Пашу, который подрабатывал мойщиком фар. Спустя несколько дней тело ребенка нашли в речке, а изувера задержали. Тогда на поиски ребенка и помощь его многодетной семье объединила весь город – в сумме им собрали более 1 млн рублей. После убийства 12-летней девочки под Тосно тоже объявили сбор помощи ее семье.

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