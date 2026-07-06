Ситуация с бензином в Петербурге и Ленобласти постепенно стабилизируется. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В последние недели одной из главных тем для обсуждения в Северной столице и Ленобласти стал вопрос наличия топлива на АЗС. Однако, вопреки слухам и ажиотажу, ситуация постепенно стабилизируется.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 7 июля 2026 года

Как сообщал губернатор Петербурга Александр Беглов, ситуация с топливом остается контролируемой. 29 июня Беглов рассказал, что поставки топлива в Северную столицу взяты на контроль. С общественным транспортом проблем также нет – автобусы и троллейбусы полностью обеспечены топливом.

- По прогнозам, уже в июле производство основных видов топлива должно превысить июньские показатели, - отметили в Смольном.

В тоже время, в Ленобласти ситуация с бензином на заправках становится лучше. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Дрозденко Никита Донцов своем интервью НТВ. По словам Донцова, ситуация с бензином на АЗС в регионе постепенно стабилизируется. Из 359 заправочных станций стабильно функционируют 310, ажиотажный спрос на топливо снижается.

- Нефтяные компании имеют необходимые запасы, однако требуется наладить новые логистические маршруты, - рассказал Донцов.

Власти Ленобласти ведут переговоры с крупными сетями АЗС о возможности разрешить гражданам заправлять металлические канистры объемом до 10 литров.

Цена и наличие топлива на заправках Санкт-Петербурга и Ленобласти

В Ленобласти дефицита бензина и дизельного топлива также нет, а в районах, где имелись трудности (в Лодейном Поле и Подпорожье) устанавливают контейнерные автоматические. Об этом ранее сообщал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Тем временем, в Петербурге продолжают действовать лимиты на продажу топлива.

16 июня Комитет по энергетике Петербурга объяснял, что на многих АЗС Петербурга и Ленобласти сохраняются ограничения на разовый отпуск топлива - от 20 до 100 литров на автомобиль в зависимости от сети. На некоторых заправках были введены более строгие запреты - не более 30 литров в бак.

Что касается цены – по последним данным, представленным Росстатом, за неделю (с 23 по 29 июня) цены на бензин выросли на 0,2 процента.

Так, стоимость АИ-92 составляет от 64,14 до 65,54 рубля, АИ-95 от 68,87 до 72,36 рубля АИ-98 и выше от 97,22 до 99,84 рубля. Средняя стоимость литра топлива в Петербурге на 29 июня составила 70,48 рубля.

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