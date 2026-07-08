В Петербурге по-прежнему сохраняются ограничения на заправках. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Тема наличия топлива на заправках остается одной из самых обсуждаемых в Петербурге и Ленобласти. Власти держат ситуацию на контроле, а автомобилистам становятся доступны новые цифровые инструменты для поиска бензина. Разбираемся, что происходит на рынке, сколько стоит топливо и есть ли оно в наличии.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на 9 июля

По данным на 9 июля, ситуация с топливом в регионе постепенно стабилизируется, хотя отдельные перебои сохраняются. Ранее KP.RU рассказывала, что вице-премьер РФ Александр Новак признал, что обстановка на внутреннем рынке остается напряженной из-за летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ.

8 июля президент России Владимир Путин провел третье за месяц совещание по этой проблеме, потребовав от министров работать максимально быстро, чтобы ситуация с бензином не влияла на простых россиян.

- Понятно, что текущая ситуация на АЗС вызывает беспокойство у людей. Для стабилизации ситуации правительство продолжает предпринимать дополнительные шаги, - приводит «Комсомолка» цитату Новака с совещания с президентом России Владимиром Путиным.

Тем временем, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко держит вопрос на личном контроле. Ранее пресс-секретарь губернатора Никита Донцов сообщал, что из 359 АЗС региона в штатном режиме работают 310, бешеный спрос постепенно снижается, а нефтяные компании увеличивают объемы поставок и перестраивают логистику.

Есть ли топливо на заправках в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, цена

В Петербурге по-прежнему сохраняются ограничения на заправках, но городские власти называют ситуацию контролируемой. Топливо на АЗС есть, лимиты отпуска варьируются от 20 до 100 литров на машину в зависимости от сети.

- При этом проблема носит не локальный, а общероссийский характер - перебои фиксируются в нескольких регионах, поэтому решение находится на контроле федеральных органов, - подчеркнули в Комитете в социальных сетях.

В Ленобласти власти ведут переговоры о разрешении продажи бензина в металлические канистры объемом до 10 литров для владельцев садовой техники.

По данным Росстата на 6 июля, за неделю бензин в России подорожал на 2,1 процента. В Петербурге рост составил 0,1 процента. Стоимость топлива в городе составила: АИ-92 - от 64,14 до 65,71 рубля за литр, АИ-95 - от 68,87 до 72,55 рубля, АИ-98 и выше - от 97,22 до 99,90 рубля.

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