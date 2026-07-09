«Украл деньги, отложенные на благотворительность»: Убийца 12-летней девочки в Ленобласти перед побегом подставил своих бизнес-партнеров

Убийца 12-летней девочки из Ленобласти подставил своих бизнес-партнеров. Фото: личная страница ВКонтакте

Кровавый «благодел» Федор Мехнин, убивший 12-летнюю девочку в СНТ в Ленобласти, испортил жизнь не только семье своей жертвы, но и своим родственником. Во-первых, его жену затравили в соцсетях, из-за чего она сменила там фамилию и закрылась от любых комментариев. Судя по допросу Мехнина, он не делился с ней своими больными фантазиями: что уже 15 лет хочет изнасиловать кого-то. Во-вторых, болезненно на новости о сыне отреагировала его мать: она ушла в монастырь.

- Испытала сильнейший шок и стыд за сына. Единственный выход увидела в монастыре, - сказал «КП-Петербург» источник, знакомый с ситуацией в семье убийцы. – У жены дела не лучше. Она осталась без работы, с кредитом на дом и без копейки на жизнь. Все имущество арестовано.

Мехнин оставил жене огромные долги по кредиту. Фото: личная страница ВКонтакте

В следствии не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. Редакции уточнили, что в ходе расследования допрос родственников предусмотрен уголовно-процессуальным кодексом, тем более близкие могут сообщить ценную информацию.

Кроме того, серьезный репутационный ущерб получила компания Мехнина, занимавшаяся ремонтом и дизайном квартир. Как стало известно «КП-Петербург», бизнес-партнеры изверга намерены писать заявление в полицию. Помните, что при задержании убийца имел при себе сумку с миллионом рублей налички? Так вот, эти деньги должны были идти на благотворительность.

- Именно Мехнин, по сути, заведовал финансами компании, - объясняет «КП-Петербург» источник, знакомый с ситуацией. – Они помогали детсадам и пенсионерам с ремонтами, откладывали 10 процентов прибыли на благотворительность. Сейчас эти проекты зависли. Сумма финансового ущерба от других сорванных сделок составляет несколько десятков миллионов рублей. Мехнин был социально значимым человеком. Он этого добивался и добился. В свое время ему поверили и объединились под одним именем несколько строительных организаций. Выступал в роли договорного лица. Привлекал клиентов, искал новых, вел переговоры. Был лицом фирмы. Остальные - организаторы и исполнители работ, выполняли заказы, то есть были руками и проектировщиками. Пострадали многие, на морально волевых пытаются спасти дело и выполнить все обязательства.

Мехнин на допросе заявил, что перепутал девочку с женщиной перед тем, как на нее наброситься. Фото: личная страница ВКонтакте

Источник «КП-Петербург», близкий к следствию не исключил, что заявление о краже средств могут приобщить к уголовному делу и посоветовал пострадавшим быстрее писать заявления об ущербе. К слову, официально на Мехнина было зарегистрировано три фирмы, и все они сейчас ликвидированы.

Тем временем Мехнин сидит в СИЗО. Его допрашивают, с ним проводят следственные эксперименты и другие действия. Друзья семьи убитой девочки продолжают сбор материальной помощи. Недавно школьницу похоронили, родители простились с ней, включив перед погребением ее же песню с вокального конкурса.

Хотите узнавать самые важные новости Петербурга?

Подпишитесь на Telegram-канал «Комсомольская правда: СПб» или «Комсомольская правда: СПб» в мессенджере Max

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не могли иметь детей»: Знакомые убийцы 12-летней девочки из Ленобласти рассказали о его темном прошлом (подробности)

«Благодел»: Убийца 12-летней девочки оказался известным бизнесменом и членом правления СНТ, где гуляла жертва (подробности)

«Без тебя нельзя и дня прожить мне»: Родители убитой в СНТ Ленобласти 12-летней девочки включили ее песню на похоронах (подробности)