Власти заверили, что ситуация с бензином в Петербурге остается стабильной. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последние дни в Петербурге и Ленобласти активно обсуждается ситуация на топливном рынке. Власти обоих регионов выступили с официальными заявлениями, призвав автомобилистов не поддаваться панике. Рассказываем, что на самом деле происходит на АЗС города и области, и какие меры рассматриваются для стабилизации обстановки.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 10 июля

9 июля председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что поводов для беспокойства нет, а обстановка остается стабильной. Отвечая на вопрос «КП-Петербург», спикер парламента отметил:

- Я вижу пробки на дорогах, значит, машины есть чем заправить. Не стоит сгущать краски. Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, - рассказал Бельский.

Ранее в Комитете по энергетике сообщали о том, что в июле производство и поставки всех видов топлива должны превысить показатели июня. При этом на некоторых автозаправочных станциях пока сохраняются ограничения на объем продажи топлива одному покупателю.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, актуальная цена

По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля 2026 года цены на бензин в Петербурге выросли на 0,1 процента. Средние цены на топливо в Северной столице на 6 июля составляли: АИ-92 - от 64,14 до 65,71 рубля за литр, АИ-95 - от 68,87 до 72,55 рубля за литр, АИ-98 и выше - от 97,22 до 99,90 рубля за литр.

Что касается наличия топлива, то очереди на некоторых АЗС действительно наблюдаются, однако власти оценивают ситуацию как контролируемую. Для удобства водителей в Петербурге запущен сервис с информацией об очередях и наличии бензина на АЗС. Как работают такие сервисы рассказала «КП-Петербург». Так и вышло, что не на каждой заправке можно найти необходимый бензин. К примеру, на некоторых АЗС Петербурга не оказалось АИ-95. Кстати, в канистры топливо по-прежнему не наливают, а лимит, на который можно заправиться остается 20 литров.

Какие меры предпринимают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Власти Петербурга и Ленобласти обсуждают меры стабилизации топливного рынка. Так, вице-губернатор Ленобласти по ТЭК Денис Седов рассказал 47news, что среди способов решения рассматриваются QR-коды и система заправок «чет-нечет». Окончательные предложения планируют представить губернаторам обоих регионов.

Однако пресс-секретарь губернатора Ленобласти Никита Донцов опроверг информацию о скором введении QR-кодов в регионе.

- Ленинградская область не планирует вводить продажу топлива по QR-кодам или системе «чет-нечет». Пока причин для беспокойства из-за работы топливно-энергетического комплекса региона нет, - заявил Донцов в своем интервью «Интерфаксу». По его словам, ситуация с топливом в Ленобласти стабильная, ажиотажный спрос спадает, запасы есть, а трудности являются временными и решаемыми.

При этом с 10 июля система «чет-нечет» вводится в Псковской области, а в Ленинградской области по поручению губернатора Александра Дрозденко ведутся переговоры о возможности заправки бензина в металлические канистры объемом до 10 литров для садовой техники.

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