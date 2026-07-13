За последний месяц бензин в России подорожал почти на 7 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Цены на топливо в Северной столице продолжают расти, но чиновники уверяют: дефицита нет и паниковать не стоит. Разбираемся, что происходит на заправках Петербурга и Ленинградской области.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

За последний месяц бензин в России подорожал почти на 7%. В Петербурге за неделю с 30 июня по 6 июля цена выросла на 0,1%. Сейчас средняя стоимость АИ-92 составляет 65 рублей за литр, АИ-95 – около 71 рубля. Это ниже среднероссийской цены в 76 рублей за литр 95-го. Дороже всего обходится АИ-98 – до 100 рублей за литр.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 14 июля

Несмотря на рост цен, власти оценивают ситуацию как стабильную. Председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский отметил, что на дорогах города пробки, значит, машины есть чем заправлять. Он призвал водителей не поддаваться панике и напомнил, что город переживал и более тяжелые времена.

- Мы уже проходили непростые времена, пережили 90-е, так что нынешние вызовы тоже преодолеем, - заверил глава парламента.

При этом на многих заправках сохраняются ограничения. Продажа бензина в канистры петербуржца по-прежнему недоступна. А вот соседям из 47-го региона повезло чуть больше.

Ситуация с бензином в Ленинградской области на 14 июля

13 июля заправки Ленобласти начали наполнять топливом канистры, но с двумя условиями: канистры должны быть металлическими по ГОСТу, а максимальный объем – 10 литров, хотя некоторые заправки подняли лимит до 20 литров. Такой шаг был сделан на встречу дачникам, которые ранее не могли заправлять садовую технику.

В регионе из 350 АЗС в штатном режиме работают 310. Власти региона опровергли слухи о возможном введении QR-кодов или номерного порядка при отпуске топлива.

Ажиотажный спрос постепенно спадает, компании настраивают логистику. Эксперты связывают подорожание с ростом оптовых цен и сезонным увеличением спроса. Но, по словам чиновников, бензина в городе и области достаточно.

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