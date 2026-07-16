Средняя цена на АИ-92 в Северной столице сейчас около 65 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург и Ленинградская область столкнулись с непростой ситуацией на рынке топлива. Бензин дорожает, некоторые заправки работают с перебоями, а власти обоих регионов вводят новые меры, чтобы стабилизировать обстановку.

Есть ли топливо на заправках Санкт-Петербурга, цена

За неделю с 7 по 13 июля бензин в целом по стране подорожал на 2,3%, дизель – на 3,2%. Неделей ранее рост был чуть ниже: 2,1% и 3,4% соответственно.

В Петербурге за тот же период бензин прибавил в цене 0,3%, в Москве – 1,3%. Средняя цена на АИ-92 в Северной столице сейчас около 65 рублей, АИ-95 – примерно 71 рубль, АИ-98 – до 100 рублей. При этом петербургские цены пока ниже среднероссийских – по стране 95-й бензин уже стоит 76 рублей.

В Ленинградской области ограничения на заправках постепенно смягчают. С 13 июля разрешили наливать бензин в металлические канистры по ГОСТу – до 10 литров, на некоторых АЗС – до 20. Это сделали для дачников, которые жаловались, что не могут заправить газонокосилки и другую садовую технику. В Петербурге продажа в канистры по-прежнему запрещена.

Ситуация с бензином в Санкт-Петербурге на 17 июля

С 21 июля Петербургская биржа вводит жесткие правила: топливо теперь продают только конечным потребителям. Покупателям придется документально подтверждать, что бензин не уйдет на перепродажу. Нарушителей отключат от торгов – так биржа пытается бороться со спекулянтами.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил ограничить расход бензина для служебных машин правительства – теперь чиновники заправляются на общих основаниях. Слухи о введении QR-кодов и номерного порядка власти опровергли.

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