Неожиданный приговор по делу о смерти пациентки после липосакции потребовали пересмотреть

Суд признал врача виновной, но освабодил от наказания. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд вернется к делу Барии Бурловой – главврача частной пластической клиники в Петербурге. Ее признали виновной по делу о гибели пациентки, которой сделали масштабную операцию по липосакции. Женщина не выдержала последствий вмешательства. Расследование и судебное разбирательство длились почти три года. Василеостровский районный суд признал главврача виновной по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и назначил ей наказание в виде 2,5 года ограничения свободы. Так как срок давности по делу истек, хирурга от наказания освободили. Изначально Бурловой грозило до 6 лет в колонии.

Как отмечено в карточке уголовного дела, на приговор Василеостровского районного суда поступило сразу три жалобы: от прокуратуры, стороны защиты осужденной и со стороны потерпевших – семьи погибшей пациентки. Адвокат родных умершей после операции клиентки подтвердил «КП-Петербург» факт жалобы.

- Да, мы подали апелляцию, требуем пересмотра дела, - сообщил он «КП».

Пациентка погибла после операции по липосакции. фото: соцсети.

Как ранее рассказывала «КП-Петербург» 47-летняя Анна Ф. обратилась в пластическую клинику на Васильевском острове с желанием сделать подтяжку лица, но ее уговорили провести масштабную операцию по липосакции. Согласно экспертизе, вмешательство затронуло более 40 процентов тела. Женщина не выдержала масштаба операции. Она умерла на третий день после осложнений. Отметим, вину главный врач не признавала. Изначально ей предъявили обвинения по статье по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть человека». Но суд сменил статью на более мягкую, которая позволила избавить главврача от наказания.

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