Открытое горение на месте удара БПЛА в Петербурге ликвидировано

Открытое горение ликвидировали лишь к десяти часам вечера. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

МЧС ликвидировало открытое горение на месте удара украинских дронов на юге Петербурга. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Утром 24 июля беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Открытое горение ликвидировали лишь к десяти часам вечера, сейчас разбирают конструкции.

- Радиационная обстановка в норме, превышений вредных веществ в воздухе нет, - уверяют в пресс-службе Смольного.

Напомним, утренние удары беспилотников пришлись на склады Wildberries в Петербурге и Ленобласти, птицефабрику «Северная» в поселке Синявино и склад «Петрович». Известно о пожаре в логистическом комплексе в Новосаратовке. Губернатор Ленобласти сообщил о трех пострадавших, но в компании маркетплейса заявили, что жертв нет.

Беглов написал, что на месте работают все оперативные службы, ситуация под контролем. Движение на Московском шоссе полностью восстановлено. Роспотребнадзор проводит замеры воздуха в районе происшествия. Жителей призвали не приближаться к месту атаки и доверять только официальной информации.

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