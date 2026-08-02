Подозреваемого в убийстве петербурженки в Белграде отправили в СИЗО

После убийства мужчина пытался сбежать из страны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

25-летнего туриста из Турции, которого подозревают в убийстве 27-летней петербурженки Людмилы в Белграде, отправили в СИЗО на 30 дней. Об этом сообщило Tanjug со ссылкой на прокуратуру в Белграде.

- Мужчина свою вину не признал. Прокуратура настояла на аресте, опасаясь, что подозреваемый может скрыться - его задержали в аэропорту при попытке улететь из страны, - пишет издание.

По версии следствия, преступление произошло 26 июля в арендованной квартире. После убийства мужчина упаковал тело в чемодан и сбросил его в канал в пригороде Белграда. Чемодан обнаружили 30 июля в районе Падинска-Скела. На место прибыли криминалисты.

Людмила прилетела в Белград 23 июля. Спустя два дня, 25 июля, она перестала выходить на связь. Перед исчезновением девушка говорила подруге, что собирается в ночной клуб. Подробности следствия пока не раскрываются.

Близкие убитой открыли сбор средств на кремацию и возвращение праха в Россию. Семье необходимо около 8000 евро (примерно 800 тысяч рублей). В сумму входят кремация и подготовка тела в Белграде, урна, оформление документов с апостилем и переводом, транспортировка праха, захоронение или колумбарий в Петербурге, памятник, поминки на 20-30 человек и непредвиденные расходы.

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