«Бабушка упала в обморок, беременная просила отпустить ее»: Пассажиры метро в Петербурге рассказали, как их эвакуировали по тоннелю после 1,5 часов ожидания в вагоне

Людей эвакуировали по тоннелю Фото: Екатерина Куликова

В метро Санкт-Петербурга произошел транспортный коллапс. Между станциями "Проспект Просвещения" и "Парнас" из-за технических проблем остановился состав, в котором ехали пассажиры. Причиной ЧП в подземке Петербурга стал пробой кабеля, из-за чего локомотив просто отключился. Люди в вагонах прождали полтора часа, все это время остальные на станциях не могли уехать домой из-за парализованной работы станций. О том, как прошли томительные часы в вагоне и об эвакуации, пассажиры метро рассказали "КП-Петербург".

- Состав во время движения неожиданно остановился, в вагоне чуть приглушили свет, - рассказал "КП-Петербург" один из пассажиров Антон Калиничев. - Машинист объявил, что нет напряжения на контактном рельсе, поэтому придется постоять. Потом он каждые 5-10 минут объявлял, что еще постоим, скоро поедем, все будет хорошо. Я сидел прямо возле машиниста, поэтому слышал его переговоры с диспетчером. Они говорили, что электричество отключилось, не могли понять, где именно, чтобы разворачивать поезда.

Поезд полтора часа стоял в тоннеле с пассажирами Фото: Антон Калиничев

В самом вагоне, по словам Антона, было душно. Поэтому машинист попросил всем открыть окна.

- Было душно, но терпимо, - продолжает Антон. - Паники ни у кого не было, все своими делами занимались. Так мы просидели полтора часа в вагоне, а потом объявили, чтобы мы готовились к эвакуации. В первом вагоне открыли двери, мы были самые последние. Проходили через все вагоны, чтобы эвакуироваться. Все выходили спокойно. Везде стояли сотрудники метрополитена, которые говорили, куда идти, помогали спуститься с вагона. Мы шли вдоль путей по правой стороне, потому что по левой был токоприемник. Нам говорили, чтобы мы шли аккуратно, вдоль тоннеля стояли сотрудники, которые за всем следили. Шли мы недолго, пару минут, там буквально было метров 300.

Пенсионерке стало плохо в вагоне Фото: Антон Калиничев

Уже на самой станции "Парнас" Антон заметил, что одной из бабушек стало плохо. Она сидела вместе с врачами. С этой пенсионеркой ехала другая пассажирка метро Екатерина Куликова.

- С нами в вагоне была пожилая женщина, ей стало плохо в какой-то момент, - пояснила "КП-Петербург" Екатерина. - Она вроде упала в обморок. К ней все подошли, оказали помощь, до самой эвакуации с ней были неравнодушные молодые люди. Женщину привели в чувства, дали воды и обмахивали бумагами, чтобы была прохлада. В вагоне находились и дети лет 7, но с ними все в порядке. Дискомфорта больше было у беременной женщины, которая по связи с машинистом пыталась узнать, как ей сходить в туалет. Ей было сложно, но машинист просил терпеть.

В самом метро был коллапс из-за вставшего поезда Фото: СОЦСЕТИ

Екатерина также подтвердила, что эвакуации прошла без эксцессов. Сейчас все пассажиры едут домой на автобусах, метро и трамваях.

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