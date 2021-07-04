Дополнительные пять пунктов вакцинации откроются в Петербурге с 5 июля

В Петербурге открыли дополнительные пункты вакцинации от коронавируса, теперь их 139. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 5 июля 2021 года откроются еще пять дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Все они стационарные, а не мобильные. Итого пунктов вакцинации теперь станет 139, и это не считая 27-ми «подвижных» бригад медиков. Спрос рождает предложение – в Северной столице в среднем ежедневно прививается более 20 тысяч человек, поэтому новые пункты и открыли.

- Слоты на запись уже доступны. Это следующие пункты: на базе поликлиники №3 (Железноводская ул., 64), в КВД №1 (Большой проспект Васильевского острова, д. 85), в Психоневрологическом диспансере №1 (Канареечная ул., д. 21), в Городской стоматологической поликлинике №2, в Городской стоматологической поликлинике №3, - рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

К слову, даже в выходные петербуржцы активно вакцинируются от коронавируса. За минувшую субботу, 3 июля, жители Северной столицы установили рекорд – первый компонент прививки получил 8 201 человек, а второй – 2 189.

Добавим, что общее количество привитых от инфекции петербуржцев подходит к 1 миллиону. Записаться на прививку по-прежнему можно по номеру 122, через сайт «Горздрава», на портале «Госуслуги» или в колл-центрах конкретной поликлиники.

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