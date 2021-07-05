По два года. Условно: суд вынес приговор по делу о гибели рабочего при обрушении СКК «Петербургский»

"Реконструкция" спорткомплекса закончилась его обрушением. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский районный суд Петербурга вынес вердикт по громкому делу о гибели рабочего при обрушении спортивно-концертного комплекса «Петербургский», произошедшей зимой 2020 года. Жертвой попытки демонтажа кровли СКК стал 29-летний житель Карелии, приехавший в Северную столицу на заработки. Уголовное дело было возбуждено в отношении его работодателя - ООО «Техснаб», подрядчика при работах на стройке. Расследованием занимался Следственный комитет.

- По версии обвинения, 31.01.2020 года ООО «Техснаб» приступило к демонтажу кожухов и вант на высоте 40 метров на СКК при отсутствии подготовительных мероприятий. Четверо работников, в том числе К., не прошли обучение и проверку знаний в области охраны труда, о чем было известно руководителю Акименко, а также прорабам Смирнову и Иванову, - сообщала ранее Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Всего рабочим, которые находились в люльке автовышки, предстояло обрезать 112 стальных тросов (вант), держащих натяжную крышу СКК. Чтобы работа шла быстрее, одному из рабочих сказали выйти из люльки, при этом страховочным тросом он пристегнут не был. При обрезке 15-й ванты крыша начала складываться вовнутрь, стены рухнули.

29-летний рабочий погиб под завалами. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Находившийся на крыше рабочий не успел добежать до люльки буквально пару метров. Тело мужчины нашли позднее при разборе завалов.

Его работодатели признали вину и попросили рассматривать дело в особом порядке, когда наказание не может превышать 2/3 от максимального. Родным погибшего была оказана материальная помощь.

Учитывая все это, суд признал обвиняемых виновными в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ и назначил каждому по два года лишения свободы условно. Также Акименко, Смирнов и Иванов выплатят по 900 тысяч рублей родственникам погибшего в качестве компенсации.

На месте СКК появится новая хоккейная арена. Фото: "СКА-Арена"

Напомним, что на месте СКК «Петербургский», построенного к летней Олимпиаде 1980 года, должен появиться новый хоккейный дворец СКА на 23 тысячи мест. Его уже начали возводить. Готовый объект примет игры Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

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