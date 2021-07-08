Ваше бесстрашие, как стихийное бедствие: В МЧС Абхазии эмоционально прокомментировали поведение русских туристов в море, где утонуло уже 4 человека

В МЧС Абхазии обратились к россиянам Фото: МЧС Абхазии

В МЧС Абхазии довольно эмоционально восприняли трагедию в Гагре, где в море во время шторма унесло мать из Петербурга Тамару Молчанову с тремя ее детьми. Трехлетний ребенок погиб, его старших брата и сестру чудом удалось спасти. Саму Тамару ищут уже третьи сутки. Спасатели напомнили, что женщину отговаривали от купания в непогоду, но она не послушалась. Точно также себя повели и многие другие туристы. Из-за этого МЧС Абхазии выступили с обращением к россиянам.

- Чисто эмоционально - я в шоке, - признался "КП" глава пресс-службы МЧС Абхазии Роман Лабия. - Почему туристы лезут в штормящее море, да еще и с детьми. Сколько раз предупреждали - не делать этого. Наши люди (туристы - прим.ред.) теряют бдительность: тут и горы, и море, и стихия, надо быть очень осторожными. Всем напоминаю, что в шторм купаться категорически запрещено. А что они делают? Некоторые делают селфи на волнорезе, где огромная волна! А потом их смывает. Такое поведение приобретает масштабы стихийного бедствия! Почему люди не думают? Только за начало июля уже четверо утонувших. Надо что-то с этим делать. Посольство РФ в Абхазии специально уже выступило с обращением, чтобы туристы были бдительными, детей берегли, это серьезная проблема!

Мать с тремя детьми унесло в воду Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас в МЧС Абхазии продолжают поиски Тамары Молчановой. Она пока погибшей не считается. Однако спасатели признают, что выжить в море у нее мало шансов.

Сейчас в Гагру прибыл отец детей. Он ждет результатов поиска своей супруги и думает, как возвращать на родину тело утонувшего трехлетнего ребенка. МЧС Абхазии пообещало ему помочь в этом.

Отметим, что накануне, 7 июля, в Абхазии выловили тело утонувшего туриста из Саратова.

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