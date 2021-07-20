Суд оставил без изменений оправдательный приговор по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии

Суд оставил без изменений приговор по делу о гибели детей на Сямозере Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Верховный суд Карелии оставил без изменений оправдательный приговор в отношении руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио начальника надзорного ведомства Людмилы Котович по делу о трагедии в оздоровительном лагере на Сямозере, где погибли 14 детей. Заседание состоялось во вторник, 20 июля 2021 года.

- Апелляционным определением Верховного суда республики Карелия приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелия от 29 марта 2021 года оставлен без изменения, апелляционные представление и жалоба – без удовлетворения, - сообщила пресс-служба суда.

Жалобу в Верховном суде начали рассматривать в начале июля 2021 года. Прокуратура и потерпевшие просили направить дело в суд первой инстанции.

Напомним, что трагедия на Сямозере произошла летом 2016 года. Из лагеря на рафте и двух каноэ по озеру отправились 47 детей вместе с сопровождающими. Начался шторм и лодки перевернулись. В итоге погибли 14 детей. После этого было возбуждено уголовное дело о халатности в отношении Котовича и Коваленко. Следствие считает, что они знали о нарушениях, которые допустила директор лагеря. Она и бывший начальник лагеря получили по 9,5 лет тюрьмы. В марте 2021 года судья Марина Носова вынесла в их отношении оправдательный приговор. Суд решил, что обеспечение безопасности водных походов не входило в компетенцию Роспотребнадзора.

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