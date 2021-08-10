Блогера Юрия Хованского внесли в реестр лиц, причастных к терроризму или экстремизму

Сидящего в СИЗО Хованского внести в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Фото: Артем КИЛЬКИН

Блогера Юрия Хованского внесли в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из сведений размещенных на сайте Росфинмониторинга. По данным на 10 августа, статус у Хованского в реестре значится как «действующий».

- Хованский Юрий Михайлович 19.01.1990 года рождения. Город Никольск Пензенской области, - выдает сайт Росфинмониторинга в строке поиска.

Хованскому присвоен номер 10235. Интересно, что в писке есть еще один человек точно с такими же данными, но за номером 8. Однако при переходе по этой ссылке система выдает «сведений не найдено».

Теперь, согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Росфинмониторинг будет отслеживать все денежные расчеты Юрия Хованского. Кроме того, попавший в списки не может снимать с банковских счетов более 10 тысяч рублей в месяц на себя, плюс столько же на каждого члена семьи.

Напомним, что в отношении блогера летом 2021 года было возбуждено уголовное дело по статье «Оправдание терроризма». Причиной стала песня про теракт в театральном центре на Дубровке, где в 2002 году погибли 129 человек, в основном из числа зрителей мюзикла «Норд-Ост».

Сам Хованский объяснил, что оскорбительную для памяти погибших песню исполнял на стриме (трансляции в Интернете) у друга, был не в себе и частично признал вину.

Тем не менее, суд отправил блогера под арест, а 6 августа меру пресечения «Хове» продлили. В следственном изоляторе он останется до 8 сентября.

По уголовному делу Хованскому грозит до семи лет лишения свободы.

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